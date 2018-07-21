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Парижский дебют Джиджи: ПСЖ в рамках Международного кубка чемпионов встретится с «Баварией»
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Парижский дебют Джиджи: ПСЖ в рамках Международного кубка чемпионов встретится с «Баварией» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Бавария» — ПСЖ  Стадион: «Вёртерзе» (Клагенфурт, Австрия)
Начало матча: 17:00  Арбитр: Александр Харкам (Австрия)
Чемпионы Германии и Франции — «Бавария» и ПСЖ соответственно, стартуют на Международном кубке чемпионов очным поединком в Австрии. Однако в дальнейшем команды отправятся в турне по разные от Европы стороны света. Мюнхенцы совершат вояж в Соединенные Штаты Америки, где сыграют с туринским «Ювентусом» и английским «Манчестер Сити», а парижане порадуют своей игрой сингапурских любителей футбола в матчах против лондонского «Арсенала» и мадридского «Атлетико».
Для «Баварии» этот матч станет первым в сезоне. Чемпион Германии начинает новый футбольный год под руководством хорватского специалиста, родившегося в Германии — Нико Ковача. Карьеру футболиста Ковач закончил еще в 2009 году, поиграв в клубах Бундеслиги в общей сложности 15 лет. Наибольшую популярность Нико получил, выступая за сборную Хорватии, с которой выиграл бронзу французского мундиаля. С того же 2009 года Ковач работает тренером. Его последним местом дислокации был франкфуртский «Айнтрахт».
По словам наставника «Баварии», звездные футболисты мюнхенского клуба, которые принимали участие за различные сборные в чемпионате мира 2018 года, в матчах Международного кубка чемпионов не сыграют. Так что на турнире чемпион Германии будет представлен в ослабленном виде.
ПСЖ уже начал вкатываться в сезон через два товарищеских матча с клубами третьего французского дивизиона. Разумеется, результат этих встреч не имел никакого значения для нового наставника «красно-синих» Томаса Тухеля. Поэтому поражение парижан от «Шамбли» (2:4) не стоит воспринимать всерьез. Многие звезды чемпионов Франции еще находятся в отпуске, поэтому команда играет, пока что, кем попало.
А вот предстоящий поединок против мюнхенцев наверняка представляет интерес для самого Тухеля. Немецкий специалист хорошо знает возможности чемпиона Германии, не раз обыгрывал «Баварию» в Бундеслиге, возглавляя тот или иной клуб чемпионата своей родной страны. Даст бой Томас и в этот раз, несмотря на существующее ограничение выпустить на матч более чем экспериментальный состав.
Нельзя не отметить и тот факт, что в этом матче может состояться дебют за ПСЖ легендарного Джанлуиджи Буффона. Итальянский голкипер, легенда «Ювентуса», этим летом сменил прописку, обжившись в Париже как минимум на один сезон. Несомненно, будет интересно понаблюдать за тем, как сложится игра у Джиджи в новом клубе.
Интересные факты противостояния «Баварии» и ПСЖ:
Команды провели между собой 8 встреч, ни разу не сыграв 0:0  Последние дуэли «Баварии» и ПСЖ датированы на групповом этапе предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором соперники обменялись домашними победами (0:3 и 3:1)
Парижане выиграли у мюнхенцев пять из восьми встреч
Оба клуба в межсезонье возглавили новые тренеры: «Баварию» — Нико Ковач, ПСЖ — Томас Тухель
Ориентировочные составы на игру:
"Бавария": Ульрайх — Алаба, Май, Рафинья, Видаль, Шабани, Санчеш, Роббен, Мартинес, Рибери, Вагнер.
ПСЖ: Буффон — Горген, Риман, Со, Нсоки, Рабьо, Бернеде, Нкунку, Диарра, Веа, Родригес.
Прогноз на матч «Бавария» — ПСЖ:
Крайне сложно дать прогноз на матч команд в их нынешних обстоятельствах. Игра, скорее всего, будет носить тренировочный характер, и вряд ли получится обильной на голы. У парижан так и вовсе единственной звездой на поле может быть голкипер. Так что ничья или минимальная победа «Баварии» вполне вероятный результат этого противостояния.
Букмекеры больше верят в успех мюнхенского клуба, за победу которого предлагают средний коэффициент 1.60 баллов, в то время как на успех ПСЖ ставка принимается на уровне 5.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 4.70 баллов.
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