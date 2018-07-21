Парижский дебют Джиджи: ПСЖ в рамках Международного кубка чемпионов встретится с «Баварией»

Начало матча: 17:00 Арбитр: Александр Харкам (Австрия)

Чемпионы Германии Франции — «Бавария» и ПСЖ соответственно, стартуют на Международном кубке чемпионов очным поединком в Австрии. Однако в дальнейшем команды отправятся в турне по разные от Европы стороны света. Мюнхенцы совершат вояж в Соединенные Штаты Америки , где сыграют с туринским «Ювентусом» и английским «Манчестер Сити», а парижане порадуют своей игрой сингапурских любителей футбола в матчах против лондонского «Арсенала» и мадридского «Атлетико».

Для «Баварии» этот матч станет первым в сезоне. Чемпион Германии начинает новый футбольный год под руководством хорватского специалиста, родившегося в Германии — Нико Ковача . Карьеру футболиста Ковач закончил еще в 2009 году, поиграв в клубах Бундеслиги в общей сложности 15 лет. Наибольшую популярность Нико получил, выступая за сборную Хорватии , с которой выиграл бронзу французского мундиаля. С того же 2009 года Ковач работает тренером. Его последним местом дислокации был франкфуртский «Айнтрахт».

По словам наставника «Баварии», звездные футболисты мюнхенского клуба, которые принимали участие за различные сборные в чемпионате мира 2018 года, в матчах Международного кубка чемпионов не сыграют. Так что на турнире чемпион Германии будет представлен в ослабленном виде.

ПСЖ уже начал вкатываться в сезон через два товарищеских матча с клубами третьего французского дивизиона. Разумеется, результат этих встреч не имел никакого значения для нового наставника «красно-синих» Томаса Тухеля . Поэтому поражение парижан от «Шамбли» (2:4) не стоит воспринимать всерьез. Многие звезды чемпионов Франции еще находятся в отпуске, поэтому команда играет, пока что, кем попало.

А вот предстоящий поединок против мюнхенцев наверняка представляет интерес для самого Тухеля. Немецкий специалист хорошо знает возможности чемпиона Германии, не раз обыгрывал «Баварию» в Бундеслиге, возглавляя тот или иной клуб чемпионата своей родной страны. Даст бой Томас и в этот раз, несмотря на существующее ограничение выпустить на матч более чем экспериментальный состав.

Нельзя не отметить и тот факт, что в этом матче может состояться дебют за ПСЖ легендарного Джанлуиджи Буффона . Итальянский голкипер, легенда «Ювентуса», этим летом сменил прописку, обжившись в Париже как минимум на один сезон. Несомненно, будет интересно понаблюдать за тем, как сложится игра у Джиджи в новом клубе.

Интересные факты противостояния «Баварии» и ПСЖ:

Команды провели между собой 8 встреч, ни разу не сыграв 0:0 Последние дуэли «Баварии» и ПСЖ датированы на групповом этапе предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором соперники обменялись домашними победами (0:3 и 3:1)

Парижане выиграли у мюнхенцев пять из восьми встреч

Оба клуба в межсезонье возглавили новые тренеры: «Баварию» — Нико Ковач, ПСЖ — Томас Тухель

Ориентировочные составы на игру:

"Бавария": Ульрайх — Алаба, Май, Рафинья, Видаль, Шабани, Санчеш, Роббен, Мартинес, Рибери, Вагнер.

ПСЖ: Буффон — Горген, Риман, Со, Нсоки, Рабьо, Бернеде, Нкунку, Диарра, Веа, Родригес.

Прогноз на матч «Бавария» — ПСЖ:

Крайне сложно дать прогноз на матч команд в их нынешних обстоятельствах. Игра, скорее всего, будет носить тренировочный характер, и вряд ли получится обильной на голы. У парижан так и вовсе единственной звездой на поле может быть голкипер. Так что ничья или минимальная победа «Баварии» вполне вероятный результат этого противостояния.

Букмекеры больше верят в успех мюнхенского клуба, за победу которого предлагают средний коэффициент 1.60 баллов, в то время как на успех ПСЖ ставка принимается на уровне 5.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 4.70 баллов.