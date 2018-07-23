Москалькова обсудила с Хантсманом дело задержанной в США Бутиной

«Я просила изменить меру пресечения Марии Бутиной, заменить содержание под стражей денежным залогом или домашним арестом», — цитирует ТАСС Москалькову.

Она добавила, что также обсуждалась ситуация с соблюдением прав нескольких граждан России, находящихся в американских тюрьмах, в том числе возможность посещения российским омбудсменом Константина Ярошенко

Ранее в Совете при президенте России по правам человека выразили обеспокоенность задержанием российской гражданки Марии Бутиной в США, а также отметили, что действия американских властей являются «очевидным нарушением прав человека».

Россиянка была задержана в США за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.