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Владимир Стржаловский: «Жалко хорватов — в финале они играли неплохо»
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Владимир Стржаловский: «Жалко хорватов — в финале они играли неплохо» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Президент общества «Динамо» Владимир Стржаловский — о финале ЧМ-2018 Франция — Хорватия (4:2).
— Красивая игра. Жалко хорватов — играли очень неплохо. Но французы за счет более четкой техники оказались сильнее, проявили себя лучшими художниками, — цитируют Стржаловского "Известия". — Хорватия очень старалась — отличная физическая подготовка, не боялись соперника. В итоге получилась интересная игра с обеих сторон. Разве что насчет пенальти в ворота хорватов ничего не понятно — на нашей трибуне никто, включая меня, не видел, чтобы там было что-то, за что можно наказывать команду. Хотя с трибун очень тяжело это определить. Когда в перерыве мы увидели повтор по телевизору, тоже ничего не удалось четко разглядеть.
Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.
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