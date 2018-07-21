«Русал» придумал план вывода компании из-под американских санкций 

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин в интервью Reuters сообщил, что «Русал» представил в американское ведомство план того, как компания может быть исключена из санкционного списка.
Мнучин подчеркнул, что считает своей целью оставить «Русал» в бизнесе, если будет найдено приемлемое решение, передает ТАСС.
В этот понедельник стало известно о российском плане поддержки «Русала».
Напомним, 6 апреля Вашингтон объявил о введении санкций в отношении 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, ограничительные меры коснулись в том числе российского концерна «Русал».
В начале июня Ямайка попросила США снять санкции с завода «Русала».