«Русал» придумал план вывода компании из-под американских санкций

Мнучин подчеркнул, что считает своей целью оставить «Русал» в бизнесе, если будет найдено приемлемое решение, передает ТАСС

В этот понедельник стало известно о российском плане поддержки «Русала».

Напомним, 6 апреля Вашингтон объявил о введении санкций в отношении 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, ограничительные меры коснулись в том числе российского концерна «Русал».