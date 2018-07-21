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Глава минфина США рассказал о снятии санкций с «Русала»
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Глава минфина США рассказал о снятии санкций с «Русала» 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон рассчитывает найти приемлемое решение по снятию санкций с компании «Русал». Об этом сообщает Reuters.
По его словам, США не планируют выводить «Русал» из бизнеса.
Он также подчеркнул, что целью Вашингтона является поиск приемлемого решения в отношении «Русала».
Ранее Мнучин заявил, что «Русал» направил в минфин США предложения, которые могут привести к снятию санкций с компании.
16 июля СМИ сообщили, что правительство России намерено поддержать попавшую под санкции компанию «Русал» за счет стимулирования внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза.
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