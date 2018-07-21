Глава минфина США рассказал о снятии санкций с «Русала»

По его словам, США не планируют выводить «Русал» из бизнеса.

Он также подчеркнул, что целью Вашингтона является поиск приемлемого решения в отношении «Русала».

Ранее Мнучин заявил, что «Русал» направил в минфин США предложения, которые могут привести к снятию санкций с компании.