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Владимир Стржаловский: «Не верил в успех сборной России на ЧМ-2018»
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Владимир Стржаловский: «Не верил в успех сборной России на ЧМ-2018» 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Президент общества «Динамо» Владимир Стржаловский признался, что не верил в успешное выступление сборной России на ЧМ-2018. На чемпионате мира россияне дошли до 1/4 финала, где уступили сборной Хорватии (2:2, по пенальти — 4:3).
— Расстроены, что чемпионат мира закончился?
— Всему свое время. Праздник не должен быть вечным. Он всегда имеет свои размеры, свои рамки. Фактически мы пережили месячный карнавал. Куда больше? Будет что вспомнить через много лет. Наша сборная выступила очень хорошо. Кто до старта турнира мог сказать, что Россия окажется выше Испании? Если бы кто-то и сказал, думаю, мало кто в это бы поверил. Честно говоря, до турнира я тоже не верил в успех нашей сборной. Но… Не могу сказать, что увидел в исполнении наших ребят класс большой игры, но самоотдача и везение помогли показать такой результат. А везение — штука переменчивая. Кому-то везет, кому-то не везет. К нам долгие годы везение не приходило. Сейчас в некоторых случаях оно было, но наши футболисты и тренеры заслужили его своей работой, — цитируют Стржаловского "Известия".
Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.
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