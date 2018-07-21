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Минобороны досрочно получило партию вертолётов Ми-8МТВ-5
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Минобороны досрочно получило партию вертолётов Ми-8МТВ-5 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Холдинг «Вертолёты России» досрочно передал Министерству обороны РФ очередную партию из пяти военно-транспортных вертолётов Ми-8МТВ-5, сообщила пресс-служба компании.
Церемония передачи состоялась в рамках Единого дня приёмки военной продукции, который состоялся 20 июля. Отмечается, что машины были приняты военными и уже готовы к поставке в эксплуатирующие организации.
«В ходе приёмосдаточных испытаний и приёмки военным представительством был реализован контроль качества изготовления вертолётов и отработки его составных частей в агрегатно-механическом и сборочном производстве, проведён осмотр полностью собранных вертолетов в цехе окончательной сборки с проверкой работоспособности всех систем», — рассказали в «Вертолётах России».
Ми-8МТВ-5 предназначен для транспортировки грузов и техники массой до четырёх тонн. Также машина может быть использована для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач. Известно, что в новой партии вертолёты оборудованы светотехнической аппаратурой, адаптированной для использования очков ночного видения, и современными комплексами связи. На них также подготовлены места под установку бортового комплекса обороны, обеспечивающего защиту вертолета от применения нему ракет с головками наведения в инфракрасном диапазоне излучения.
В текущем году запланированы поставки ещё нескольких партий вертолётов, которые находятся на разных стадиях производства.
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