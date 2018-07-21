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США не собираются вторгаться в Никарагуа, заявил американский посол
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США не собираются вторгаться в Никарагуа, заявил американский посол 

РИА Новости 23 минуты назад
МЕХИКО, 21 июл — РИА Новости. У США в настоящий момент нет планов по вторжению в Никарагуа, где уже три месяца продолжаются антиправительственные протесты и погибло более 350 человек, сообщил посол Соединенных Штатов в Организации американских государств (ОАГ) Карлос Трухильо.
"США сделают все возможное, чтобы Никарагуа вернулась к демократии. Рассматриваются все варианты… Сейчас (планов проведения военной операции — ред.) нет", — приводит портал Nacional заявление Трухильо.
По мнению посла, правительство Никарагуа должно вернуться к формату диалога с оппозицией, который в настоящий момент прерван. Трухильо также сообщил, что правительство США изучает возможность введения новых санкций против никарагуанских чиновников и промышленности.
Ранее США отозвали визы у 21 чиновника из Никарагуа в связи с нарушением прав человека и коррупцией. Также Вашингтон расширил «список Магнитского», внеся в него трех представителей Никарагуа. Включение в «список Магнитского» означает, что с этого момента любые активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США, будут заблокированы, а физическим и юридическим лицам США будет запрещено заключать с ними сделки.
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