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Краски Японии XIX века глазами американского фотографа
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Краски Японии XIX века глазами американского фотографа 

Bigpicture.ru 51 минуту назад
Фото: Bigpicture.ru
Фотография появилась в Японии немногим позже ее изобретения, когда в 1850-х годах страна открылась для торговли и гостей из западных стран. Реставрация империи и период Мэйдзи принесли множество перемен, в том числе новые технологии и виды производства, и особенно быстро менялась жизнь японцев в конце XIX века.
Авторство этих раскрашенных вручную фотографий Японии 1890-х годов доподлинно неизвестно. Они хранятся в альбоме Нью-Йоркской публичной библиотеки. Здесь встречаются как студийные снимки с позирующими людьми, так и невероятной красоты пейзажи.
Источник: Mashable
Спящие девушки в японской кровати.
Мацусима, Внутреннее Японское море.
Вид акробатического танца.
Водопад Шираито возле горы Фудзи.
Пожарные.
Квартал Акасака, Токио.
Крестьянин.
Остров Такабоко (Папенберг) в заливе Нагасаки.
Смотровая площадка (мост) в Отани, Киото.
По дороге на рынок со снопами риса.
Обед у обочины.
Поедание риса.
Склеп, Шиба, Токио.
Бамбуковая роща, Киото.
Священная повозка.
Вид на Фудзи из Ёсивары, Токайдо.
Водопад Нунобики в Кобе.
На кухне (во время приготовления ужина).
Храм бронзового коня в Нагасаки.
Доставая воду из колодца.
Мацусима, Внутреннее Японское море.
Чайное поле в Узи, Ямасиро.
Крестьяне сажают ростки риса.
Юная няня.
Вымолачивание риса.
Висячий мост возле Фудзи.
Водопад, Юмото.
Театральная улица, Йокогама.
Миядзима, Аки.
Носилки Каго.
Мацусима, Внутреннее Японское море.
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