Краски Японии XIX века глазами американского фотографа

Фотография появилась в Японии немногим позже ее изобретения, когда в 1850-х годах страна открылась для торговли и гостей из западных стран. Реставрация империи и период Мэйдзи принесли множество перемен, в том числе новые технологии и виды производства, и особенно быстро менялась жизнь японцев в конце XIX века.

Авторство этих раскрашенных вручную фотографий Японии 1890-х годов доподлинно неизвестно. Они хранятся в альбоме Нью-Йоркской публичной библиотеки. Здесь встречаются как студийные снимки с позирующими людьми, так и невероятной красоты пейзажи.

Источник: Mashable

Спящие девушки в японской кровати.

Мацусима, Внутреннее Японское море.

Вид акробатического танца.

Водопад Шираито возле горы Фудзи.

Пожарные.

Квартал Акасака, Токио.

Крестьянин.

Остров Такабоко (Папенберг) в заливе Нагасаки.

Смотровая площадка (мост) в Отани, Киото

По дороге на рынок со снопами риса.

Обед у обочины.

Поедание риса.

Склеп, Шиба, Токио.

Бамбуковая роща, Киото.

Священная повозка.

Вид на Фудзи из Ёсивары, Токайдо.

Водопад Нунобики в Кобе.

На кухне (во время приготовления ужина).

Храм бронзового коня в Нагасаки.

Доставая воду из колодца.

Мацусима, Внутреннее Японское море.

Чайное поле в Узи, Ямасиро.

Крестьяне сажают ростки риса.

Юная няня.

Вымолачивание риса.

Висячий мост возле Фудзи.

Водопад, Юмото.

Театральная улица, Йокогама.

Миядзима, Аки.

Носилки Каго.

Мацусима, Внутреннее Японское море.