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«Финансовая двадцатка» обсудит вопросы развития глобальной экономики
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«Финансовая двадцатка» обсудит вопросы развития глобальной экономики 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Двухдневная встреча «финансовой двадцатки» начинается в субботу в Аргентине. Министры финансов, представители центробанков стран G20 обсудят наиболее важные и срочные темы глобальной экономики.
Всего ожидается участие 23 министров финансов, 14 президентов центральных банков и 10 руководителей международных организаций​​​. Среди них — глава Международного валютного фонда и президент Всемирного банка, сообщает РИА Новости.
Российскую делегацию возглавит замглавы Минфина Сергей Сторчак, Центральный банк РФ на встрече будет представлять первый зампредседателя Ксения Юдаева.
Ключевая сессия будет посвящена обсуждению рисков и возможностей в мировой экономике. Вторая сессия затронет вопросы развития рынков труда и финансовой инфраструктуры.
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