«Финансовая двадцатка» обсудит вопросы развития глобальной экономики

Двухдневная встреча «финансовой двадцатки» начинается в субботу в Аргентине . Министры финансов, представители центробанков стран G20 обсудят наиболее важные и срочные темы глобальной экономики.

Ключевая сессия будет посвящена обсуждению рисков и возможностей в мировой экономике. Вторая сессия затронет вопросы развития рынков труда и финансовой инфраструктуры.