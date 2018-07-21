Климкин обвинил Москву в «репетиции развала Украины»

По его словам, Россию якобы совсем не интересует ситуация на Донбассе.

Он также добавил, что референдум на юго-востоке Украины невозможен с политической и юридической точки зрения.

Климкин подчеркнул, что предложение Путина о референдуме в Донбассе якобы является «репетицией развала Украины».