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Климкин обвинил Москву в «репетиции развала Украины»
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Климкин обвинил Москву в «репетиции развала Украины» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложение президента России Владимира Путина о проведении референдума в Донбассе является «попыткой отрепетировать развал Украины». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россию якобы совсем не интересует ситуация на Донбассе.
Он также добавил, что референдум на юго-востоке Украины невозможен с политической и юридической точки зрения.
Климкин подчеркнул, что предложение Путина о референдуме в Донбассе якобы является «репетицией развала Украины».
Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу обдумать идею проведения референдума для разрешения конфликта на востоке Украины.
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