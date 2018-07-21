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«Автодор» подписал контракт с одним из лучших игроков чемпионата Греции
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«Автодор» подписал контракт с одним из лучших игроков чемпионата Греции 

Советский спорт 1 час назад
Защитник греческого «Лаврио» Маккензи Мур продолжит карьеру в «Автодоре», сообщает пресс-служба саратовской команды.
26-летний, баскетболист, рост которого 198 см, подписал контракт с «Автодором», рассчитанный на один год.
В прошлом сезоне Мур стал одним из самых ярких игроков чемпионата Греции. Он привел «Лаврио» к шестому месту в чемпионате. В среднем за игру набирал 17.1 очка (2-й показатель в лиге), 5.9 подбора (8-й), 4.9 передачи (5-й), 2.1 перехвата (1-й) и 0.7 блок-шота.
По итогам сезона Маккензи был включен в символическую пятерку чемпионата, а также в пятерку лучших защищающихся игроков.
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