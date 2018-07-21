В «Доте» выпустили второй Collector's Cache к The International 2018

Разработчики Dota 2 начали продавать Collector's Cache II к The International 2018. Он стоит $2. Приобрести сундук могут только владельцы Боевого пропуска. В «Доту» добавили 14 наборов одежды. 11 из них выпадают с равной вероятностью, оставшиеся — с меньшей. Реже всего можно достать сет на Enigma, и только его можно свободно передавать. Стандартные сеты:

Редкий сет на Underlord:

Очень редкий сет на Night Stalker:

Ультраредкий сет на Enigma:

Игроки, которые откроют 11 Collector's Cache II, поднимут Боевой пропуск на 21 уровень. Каждый набор можно один раз передать или переработать в 2 тыс. очков. 25% трат идут в призовой фонд The International 2018. Valve добавляет вторую сокровищницу за неделю. 18 июля в Dota 2 включили сундук с пятью предметами из компендиумов прошлых лет. Он доступен на 615 уровне Боевого пропуска.