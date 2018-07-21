Министр финансов США Стивен Мнучин намерен оставить «РусАл» в бизнесе 

Российская компания представила министерству финансов США план исключения из санкционного списка, передает ТАСС.
Мнучин отметил, что "РусАл" может быть выведен из-под санкций в случае, если стороны смогут найти «приемлемое решение».
"РусАл" вместе с несколькими другими компаниями, связанными с Олегом Дерипаской, попал в санкционный список США. У компании заморожены активы в США, а американские компании не имеют права вести с ней бизнес. Для того, чтобы инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, попавших под санкции, минфин США дал срок до 7 мая. До 5 мая предписывалось разорвать с этими компаниями все контракты. Однако затем американским инвесторам разрешили проводить сделки с «РусАлом» вплоть до 23 октября текущего года.