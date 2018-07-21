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Capcom представила обложку и коллекционное издание ремейка Resident Evil 2
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Capcom представила обложку и коллекционное издание ремейка Resident Evil 2 

Игромания.ру 14 минут назад
Фото: Игромания.ру
На проходящем в Сан-Диего Comic-Con создатели современной версии Resident Evil 2 (которую они не хотят называть ремейком) показали окончательную обложку долгожданного хоррора, объявили о партнёрстве с Harley Davidson и представили три основных издания проекта.
В стандартное за 3799 рублей (РС — 1999 рублей) войдёт сама игра и, если игрок оформит предварительный заказ, пару бонусов в виде загружаемых дополнений:
Пистолет Samurai Edge («Клинок самурая») в двух вариациях: Криса Рэдфилда и Джилл Валентайн;
Расширенное издание за 4399 рублей (РС — 2299 рублей), помимо самой игры и соответствующих бонусов за предзаказ, включает ещё несколько DLC:
Функцию смены саундтрека с современного на классический;
Пистолет Samurai Edge («Клинок самурая») в вариации Альберта Вескера;
Два костюма для Леона: Шериф Арклай и Нуар;
Три костюма для Клэр: Армейская форма, Нуар и Эльза Уокер.
Обложка игры
В состав коллекционного издания за 199 долларов (примерно 13 тысяч рублей), которое будет доступно только на консолях, вошли:
Полная версия игры;
Набор дополнений из расширенного издания;
Бонусы предварительного заказа;
30-сантиметровая фигурка молодого Леона в форме полиции Раккун-Сити;
32-страничный артбук с заметками репортёра Бена Бертолуччи. Книга содержит различные фотографии и документы, относящиеся к трагическим событиям в Раккун-Сити;
Код на загрузку цифровой версии саундтрека с 25 треками;
Постер со схемой реконструкции полицейского участка Раккун-сити.
Также в игре появится мотоцикл Harley Davidson, который, похоже, принадлежит Клэр.
В честь такого сотрудничества между двумя компаниями разработчики современной версии Resident Evil 2 даже подготовили отдельный постер с молодой героиней, прибывшая в Раккун-Сити в надежде найти своего брата Криса.
Resident Evil 2 выходит 25 января на PS4, Xbox One и РС.
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