Capcom представила обложку и коллекционное издание ремейка Resident Evil 2

На проходящем в Сан-Диего Comic-Con создатели современной версии Resident Evil 2 (которую они не хотят называть ремейком) показали окончательную обложку долгожданного хоррора, объявили о партнёрстве с Harley Davidson и представили три основных издания проекта.

В стандартное за 3799 рублей (РС — 1999 рублей) войдёт сама игра и, если игрок оформит предварительный заказ, пару бонусов в виде загружаемых дополнений:

Пистолет Samurai Edge («Клинок самурая») в двух вариациях: Криса Рэдфилда и Джилл Валентайн;

Расширенное издание за 4399 рублей (РС — 2299 рублей), помимо самой игры и соответствующих бонусов за предзаказ, включает ещё несколько DLC:

Функцию смены саундтрека с современного на классический;

Пистолет Samurai Edge («Клинок самурая») в вариации Альберта Вескера;

Два костюма для Леона: Шериф Арклай и Нуар;

Три костюма для Клэр: Армейская форма, Нуар и Эльза Уокер.

Обложка игры

В состав коллекционного издания за 199 долларов (примерно 13 тысяч рублей), которое будет доступно только на консолях, вошли:

Полная версия игры;

Набор дополнений из расширенного издания;

Бонусы предварительного заказа;

30-сантиметровая фигурка молодого Леона в форме полиции Раккун-Сити;

32-страничный артбук с заметками репортёра Бена Бертолуччи. Книга содержит различные фотографии и документы, относящиеся к трагическим событиям в Раккун-Сити;

Код на загрузку цифровой версии саундтрека с 25 треками;

Постер со схемой реконструкции полицейского участка Раккун-сити.

Также в игре появится мотоцикл Harley Davidson, который, похоже, принадлежит Клэр.

В честь такого сотрудничества между двумя компаниями разработчики современной версии Resident Evil 2 даже подготовили отдельный постер с молодой героиней, прибывшая в Раккун-Сити в надежде найти своего брата Криса.

Resident Evil 2 выходит 25 января на PS4, Xbox One и РС.