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Capcom показала коллекционное издание Resident Evil 2
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Максакова в короткой юбке вызвала фурор

Capcom показала коллекционное издание Resident Evil 2 

GameGuru 22 минуты назад
Фото: GameGuru
Компания Capcom на проходящей в настоящий момент выставке Comic-Con San-Diego показала состав коллекционного издания ремейка Resident Evil 2.
Поклонники серии смогут приобрести все предметы за 199 долларов. Покупка включает в себя фигурку Леона ростом 30 сантиметров, 32-х страничный артбук, плакат с планом здания полицейского участка и коллекционную коробку в виде хранилища RPD.
Помимо прочего, коллекционное издание даст возможность загрузить саму игру, а также ee Deluxe издание, где будут доступны соответствующие дополнения. Еще в нем можно сменить саундтрек на старый, облачить Леона и Клэр в различные скины и воспользоваться пистолетом «Грань Самурая». Код для загрузки официального саундтрека прилагается.
Релиз Resident Evil 2 намечен на 25 января для консолей PS4 и Xbox One, а также для PC.
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