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Депутат остановил вентилятор языком
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Депутат остановил вентилятор языком 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
В сети появилось видео, на котором депутат Чебоксарского городского Собрания VI созыва Антон Ковалев останавливает работающий вентилятор языком. Ролик публикует Telegram-канал «112». Когда он был снят, не уточняется.
Парламентарий обратил на себя внимание пользователей интернета после того, как его задержали сотрудники ДПС — он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В полицию его доставили 18 июля. Ковалев отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает Srnsk. После появления новостей об этом в социальных сетях вспомнили, что депутат известен трюком с вентилятором.
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