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Захваченные в Финляндии по запросу США россияне начали возвращаться на родину
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Захваченные в Финляндии по запросу США россияне начали возвращаться на родину 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российские граждане Александр Сергеев и Михаил Серов, около двух с половиной лет удерживавшиеся в американской тюрьме в штате Пенсильвания, в ближайшее время вернутся в Россию, сообщили в генеральном консульстве России в Нью-Йорке.
В генконсульстве уточнили, что Сергеев и Серов 25 июля должны вылететь в Москву рейсом «Аэрофлота» номер 103», передает ТАСС.
Оба россиянина в марте 2015 года были задержаны в аэропорту города Хельсинки, после чего их экстрадировали в США по обвинению в совершении экономических преступлений.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о массовых задержаниях россиян в Финляндии по надуманным обвинениям с целью их последующей экстрадиции в США.
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