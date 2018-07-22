СМИ: ФК «Челси» готов продать Виллиана «Барселоне» после приобретения Головина

ТАСС , 22 июля. Английский футбольный клуб «Челси» готов обсудить сделку по переходу бразильского полузащитника Виллиана в испанскую «Барселону» в случае приобретения игрока сборной России и ЦСКА Александра Головина . Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

"Барселона" предлагает «Челси» за бразильского футболиста €60 млн Сообщается, что в случае перехода российского полузащитника в английский клуб руководство «Челси» даст разрешение на трансфер Виллиана.

Ранее сообщалось, что на Головина также претендует «Монако», выступающий в чемпионате Франции

Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел за лондонский клуб 55 матчей во всех турнирах и забил 13 мячей.