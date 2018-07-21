СМИ: «Барселона» сделала третье предложение «Челси» по Виллиану

«Барселона» в третий раз предложила «Челси» продать полузащитника Виллиана, сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, «Барса» предлагает за игрока 55 миллионов фунтов. Предыдущее предложение было на два миллиона фунтов меньше.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду также проявляет "Манчестер Юнайтед" . В минувшем сезоне Виллиан провел 45 игр в составе «Челси», забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач.

29-летний бразилец в прошлом сезоне провел 45 игр в составе «Челси», забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач.