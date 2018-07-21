«Барселона» предлагает 55 миллионов фунтов за Виллиана

«Барселона» улучшила свое предложение «Челси» по трансферу полузащитника Виллиана, сообщает Sky Sports.

На прошлой неделе чемпионы Испании были готовы заплатить за 29-летнего бразильца 53 миллиона фунтов, теперь же — на два миллиона больше. И это уже третье предложение «Барселоны». Первые контакты с «Челси» начались еще три месяца назад.

Отметим, что в мае на Виллиана, который был признан лучшим игроком «Челси» в прошлом сезоне, также претендовал « Манчестер Юнайтед ».

С 2013 года после перехода из «Анжи» Виллиан провел за «Челси» 236 матчей и забил 44 гола, один из них — в ворота «Барселоны» в 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов.