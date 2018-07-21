Ещё
«Барселона» предлагает 55 миллионов фунтов за Виллиана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Барселона» предлагает 55 миллионов фунтов за Виллиана 

Советский спорт 47 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Барселона» улучшила свое предложение «Челси» по трансферу полузащитника Виллиана, сообщает Sky Sports.
На прошлой неделе чемпионы Испании были готовы заплатить за 29-летнего бразильца 53 миллиона фунтов, теперь же — на два миллиона больше. И это уже третье предложение «Барселоны». Первые контакты с «Челси» начались еще три месяца назад.
Отметим, что в мае на Виллиана, который был признан лучшим игроком «Челси» в прошлом сезоне, также претендовал «Манчестер Юнайтед».
С 2013 года после перехода из «Анжи» Виллиан провел за «Челси» 236 матчей и забил 44 гола, один из них — в ворота «Барселоны» в 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов.
Советский спорт: последние новости
Алисон Бекер: Надеюсь, смогу сыграть свою роль в истории «Ливерпуля» «Локомотив» и «Эспаньол» претендуют на форварда сборной Ганы «Лестер» заплатил десять миллионов фунтов за третьего вратаря «Ливерпуля»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова в короткой юбке вызвала фурор90
Фото кабинета Медведева удивило россиян347
Киев решил отомстить России за Азовское море256
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»232
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина20
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
02:11
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Наука и техника Компании
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение