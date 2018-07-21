Антон Шкарин: С поляками будет совсем другая игра, это неудобный для нас соперник

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин — о победе над командой Азербайджана (8:2) на старте домашнего этапа Евролиги.

«Мы больше внутренне переживали в начале игры с азербайджанцами, но все начало складываться легко — быстрые голы. И немного стало полегче.

Расстраивает, что песок был мокрым, а тут он становится твердым, и становится мало пляжного футбола.

Надеемся, что завтра будет хорошая погода. Плюс мы играем против поляков, это будет совсем другая игра. Это неудобный для нас соперник», — приводит слова Шкарина «Р-Спорт».