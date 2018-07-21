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​Черчесов: «Игроки и тренеры приходят и уходят, но сборная России есть всегда»
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​Черчесов: «Игроки и тренеры приходят и уходят, но сборная России есть всегда» 

Евро-футбол.Ру 13 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, что ждёт команду после домашнего чемпионата мира.
"Всё течет, все меняется. Несколько игроков закончили карьеру в сборной. Правда, я уже в шутку сказал: Игнашевич два года назад тоже вроде бы закончил со сборной — главное, чтобы он телефон не менял! Эмоции эмоциями, болельщики радуются, но мы должны спокойно воспринимать происходящее. Надо проанализировать выступление и делать следующие шаги".
"Если бы не было такой уверенности [в удачном выступлении на ЧМ-2022], я бы этого не говорил. Игроки и тренеры приходят и уходят, но сборная России есть всегда. Независимо от того, кто будет в сборной через четыре года, в неё надо верить и её надо поддерживать", — цитирует Черчесова официальный сайт ФИФА.
На ЧМ-2018 сборная России добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до стадии четвертьфинала.
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