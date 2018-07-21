​Черчесов: «Игроки и тренеры приходят и уходят, но сборная России есть всегда»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, что ждёт команду после домашнего чемпионата мира.

"Всё течет, все меняется. Несколько игроков закончили карьеру в сборной. Правда, я уже в шутку сказал: Игнашевич два года назад тоже вроде бы закончил со сборной — главное, чтобы он телефон не менял! Эмоции эмоциями, болельщики радуются, но мы должны спокойно воспринимать происходящее. Надо проанализировать выступление и делать следующие шаги".

"Если бы не было такой уверенности [в удачном выступлении на ЧМ-2022], я бы этого не говорил. Игроки и тренеры приходят и уходят, но сборная России есть всегда. Независимо от того, кто будет в сборной через четыре года, в неё надо верить и её надо поддерживать", — цитирует Черчесова официальный сайт ФИФА.

На ЧМ-2018 сборная России добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до стадии четвертьфинала.