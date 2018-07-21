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Состоялась жеребьевка Кубка Италии
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Состоялась жеребьевка Кубка Италии 

SPORT24.ru 44 минуты назад
Состоялась жеребьевка Кубка Италии в сезоне-2018/19. Всего в розыгрыше турнира примут участие 78 клубов. Матчи первого раунда Кубка состоятся 29 июля. В них выявлять сильнейших будут клубы из Серии С и D.
Команды из Серии В и А будут включаться в борьбу за трофей постепенно, а вот главные фавориты турнира — «Милан», «Аталанта», «Фиорентина», «Интер», «Лацио», «Наполи», «Рома» и «Ювентус», действующий обладатель Кубка Италии, стартуют в турнире со стадии 1/8 финала, которая будет сыграна 13 января.
Четвертьфиналы соревнований пройдут 30 января, 6 и 27 февраля будут сыграны первые и ответные полуфинальные матчи, а решающий матч состоится 25 апреля.
Стоит отметить, что сетка турнира составлена таким образом, что в четвертьфинале турнира могут образоваться следующие пары: «Милан» — «Наполи», «Интер» — «Лацио», «Аталанта» — «Ювентус» и «Фиорентина» — «Рома». Это будет возможно при условии, что фавориты не оступятся на стадии 1/8 финала турнира.
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