Состоялась жеребьевка Кубка Италии

Состоялась жеребьевка Кубка Италии в сезоне-2018/19. Всего в розыгрыше турнира примут участие 78 клубов. Матчи первого раунда Кубка состоятся 29 июля. В них выявлять сильнейших будут клубы из Серии С и D.

Команды из Серии В и А будут включаться в борьбу за трофей постепенно, а вот главные фавориты турнира — «Милан», «Аталанта», «Фиорентина», «Интер», «Лацио», «Наполи», «Рома» и «Ювентус», действующий обладатель Кубка Италии, стартуют в турнире со стадии 1/8 финала, которая будет сыграна 13 января.

Четвертьфиналы соревнований пройдут 30 января, 6 и 27 февраля будут сыграны первые и ответные полуфинальные матчи, а решающий матч состоится 25 апреля.

Стоит отметить, что сетка турнира составлена таким образом, что в четвертьфинале турнира могут образоваться следующие пары: «Милан» — «Наполи», «Интер» — «Лацио», «Аталанта» — «Ювентус» и «Фиорентина» — «Рома». Это будет возможно при условии, что фавориты не оступятся на стадии 1/8 финала турнира.