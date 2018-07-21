Ещё
В Калининградской области пройдет балтийский фестиваль огня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининградской области пройдет балтийский фестиваль огня 

РИА Новости 51 минуту назад
КАЛИНИНГРАД, 21 июл — РИА Новости. Балтийский фестиваль огня, который соберет около 60 артистов огненного шоу из городов Калининградской области, а также из Москвы и Санкт-Петербурга, открывается в самом западном российском городе — Балтийске.
"В основном участники из Калининградской области, но будут также специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы, которые везут к нам свои мастер-классы, они же будут оценивать участников как члены жюри, потому что это, прежде всего, конкурс мастерства", — рассказала РИА Новости руководитель проекта Маргарита Климова.
Фестиваль огня — единственный в своем роде в регионе, впервые он состоялся в рамках Дня молодежи. Организаторы увидели активный интерес к огненному жанру, и со следующего года фестиваль стал самостоятельным мероприятием. Если в первый год за огненными шоу наблюдали около 1,5 тысячи человек, то в 2017 году пришли уже около 6 тысяч зрителей. С каждым годом растет количество участников, расширяется география.
Фестиваль начинался семь лет назад выступлениями с использованием пиротехники, видеоинсталляций, костюмов. Затем присоединились хореографические и акробатические номера. В этот раз организаторы решили задействовать и зрителей. В 23 часа им предложат поучаствовать во флешмобе и зажечь одновременно 6 тысяч бенгальских огней.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Москва должна нам $12 млрд»375
Фото кабинета Медведева удивило россиян179
Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке32
«Газпрому» перекрывают трубу797
Пьяные бойцы ВСУ наехали на свои мины в ДНР21
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение