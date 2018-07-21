В Калининградской области пройдет балтийский фестиваль огня

"В основном участники из Калининградской области, но будут также специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы, которые везут к нам свои мастер-классы, они же будут оценивать участников как члены жюри, потому что это, прежде всего, конкурс мастерства", — рассказала РИА Новости руководитель проекта Маргарита Климова.

Фестиваль огня — единственный в своем роде в регионе, впервые он состоялся в рамках Дня молодежи. Организаторы увидели активный интерес к огненному жанру, и со следующего года фестиваль стал самостоятельным мероприятием. Если в первый год за огненными шоу наблюдали около 1,5 тысячи человек, то в 2017 году пришли уже около 6 тысяч зрителей. С каждым годом растет количество участников, расширяется география.

Фестиваль начинался семь лет назад выступлениями с использованием пиротехники, видеоинсталляций, костюмов. Затем присоединились хореографические и акробатические номера. В этот раз организаторы решили задействовать и зрителей. В 23 часа им предложат поучаствовать во флешмобе и зажечь одновременно 6 тысяч бенгальских огней.