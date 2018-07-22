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В Мавзолей Ленина не пустят посетителей
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В Мавзолей Ленина не пустят посетителей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доступ посетителей в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены сегодня будет закрыт, передает НСН.
Также будет закрыт выход из Кремля через Спасскую башню.
Ограничительные меры связаны с церемонией выпуска образовательных учреждений.
Мавзолей Владимира Ильича Ленина (в 1953—1961 годах Мавзолей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина) — памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге находится тело Владимира Ленина.
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