В Мавзолей Ленина не пустят посетителей

Доступ посетителей в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены сегодня будет закрыт, передает НСН.

Также будет закрыт выход из Кремля через Спасскую башню.

Ограничительные меры связаны с церемонией выпуска образовательных учреждений.