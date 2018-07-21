Природа vs родители: колонка мамы о том, как вырастить чемпиона и гения

Вместе с постоянной читательницей «Летидор» разбирается в актуальной для многих родителей теме: нужно ли против воли отдавать ребенка на занятия, которые воспитают в нем бойцовские качества, или следует прислушиваться к желаниям ребенка и развивать только его природные задатки.

В редакцию «Летидора» пришло письмо от мамы троих детей Азы Волошкиной. В своем письме Аза очень искренне, с большим количеством примеров из жизни рассуждает о том, как правильно выбирать для детей дополнительные занятия, чтобы воспитать в них жажду к познаниям и активную жизненную позицию.

Мы с удовольствием делимся этой историей и предлагаем читателям высказать в комментариях свою позицию по теме колонки.

Аза Волошкина, счастливая мама троих детей

Едва мне исполнилось шесть лет, родители отвели меня на балет. Почему их выбор пал на классический танец, я уже, к сожалению, не узнаю никогда.

События, которые происходили в хореографическом зале, до сих пор будоражат меня в страшных снах. Неуклюжую, косолапящую, высоковатую на фоне других девочек, руководитель выбрала меня объектом для нелестных сравнений.

«Не будешь стараться, будешь как Аза», «Ты же лентяйка, не потеешь, совсем как Аза».

Меня ставили в последнюю, никому не видную линию, чтобы я не загораживала других девочек.

Это была пытка длиной в семь лет. Сплошные негативные переживания. Как я выдержала, ума не приложу. В 13 лет я твердо заявила, что я туда не пойду больше никогда. Ни-ког-да. Почему мои родители, которые видели мое отношение и слезы, которые читали в хореографическом дневнике «2» за пот и «2» за старание, не прекратили все это? Может, хотели развить во мне настойчивость?

Надо отдать должное, эта история воспитала во мне много бойцовских качеств, которые помогли мне в жизни, и не будь тех невыносимых семи лет, я выросла бы совсем другим человеком.

Была бы музой, сотканной из духов и туманов…

После того как я завершила заниматься балетом, долгое время в голове на тему танцев стоял «блок». И лишь спустя 17 лет я записалась на бально-спортивные танцы. Так сказать, для души. И у меня стало отлично получаться.

Тренер говорил, что если бы я начала заниматься с младшей школы, смогла бы стать чемпионкой мира.

Было немного досадно, особенно потому что в первом классе я просилась на эти занятия и для меня тогда даже подобрали партнера. Но родители сказали: «Ты уже ходишь на балет».

Вот вам история про утраченные возможности.

Теперь, когда я выросла и воспитываю троих детей, вопрос о развитии детских способностей для меня особенно актуален. Стоит ли отдавать ребенка на такие занятия, которые будут тренировать его слабые стороны? Или нужно развивать только то, что получается лучше? Стоит ли углубляться только в одну область или лучше дать человеку возможность попробовать как можно больше активностей?

Рано или поздно каждый родитель задает себе эти вопросы.

Я рассмотрю плюсы и минусы разных подходов.

Точка зрения первая: отдаем ребенка на занятия против его воли, чтобы подтянуть слабые стороны

Самый крупный, буквально размером с бревно, недостаток этого подхода— ребенок вынужден заниматься тем, что у него плохо получается, и тем, что он не любит.

Самое страшное, что такой подход может отбить у ребенка желание от любого занятия.

У него не будет желания учиться, узнавать что-то новое. Без этого желания ребенку будет трудно найти дело, которое принесет ему счастье и успех.

Часто дети, которые посещают занятия через не хочу, не добиваются больших результатов, как следствие, теряют веру в свои способности и приобретают множество страхов.

Второй опасный минусэтого подхода: пока ребенок будет подтягивать свои слабые стороны, он может утратить оставленный без внимания талант.

Представьте на минуту, что мир может не увидеть новых Рафаэля, Чехова Плисецкую…

Третий минус:жизнь ребенка будет представляться ему скучной и неинтересной.

Даже медведя можно научить ездить на велосипеде. Оставим гуманность такого обучения за кадром, посмотрим только на то, как он научится ездить.

А ездить он научится плохо, очень плохо. Ведь природа не заложила в медведя задатки для этого.

И разумеется, ездить мишка будет совершенно без удовольствия. Вряд ли он, оставшись без присмотра, схватит велик в лапы и начнет кататься. Это история про минусы.

Теперь поговорим о плюсах. Точнее, о плюсе, так как я нашла только один положительный моментв таком подходе.

Когда вы отдаете ребенка на занятия, которые ему не нравятся, и он по какой-то причине соглашается их посещать, у вас есть шанс вырастить бойца, человека, который будет жить не «ради», а «вопреки».

Проверено на собственном опыте. Упорство и настойчивость сами по себе качества хорошие. Вопрос: стоит ли воспитывать их именно таким образом?

Точка зрения вторая: хватаемся за все подряд

При таком подходе к занятиям ребенку будет обеспечен широкий кругозор, ведь он ходит сразу в несколько секций и посещает разные мастер-классы. В принципе, это плюс.

Правда, тот же кругозор можно получить, много путешествуя и много читая.

Второй плюс. Пробовать что-то новое весело и забавно. Сегодня ты гончар, завра хоккеист, послезавтра художник…

Минусы. Отсутствие чего-либо ярко выраженного, возможны трудности с самоопределением в будущем.

Со старшим сыном я слишком буквально учла свой горький опыт — все пустила на самотек. Сын ни на одной из хобби-студий не задержался больше двух месяцев, не удалось воспитать в нем и постоянную тягу к спорту.

Тут мы явно перегнули палку в другую сторону. Не заметили, не поддержали там, где было нужно, а жаль.

Точка зрения третья: развиваем природные задатки ребенка

Как легко и приятно развивать природные задатки ребенка! Но первым делом эти задатки нужно выявить.

Мы растерялись, когда поочередно обнаружили, что наш младший не поет и не хочет петь, карандаши служат ему запчастями для построения автомобилей, танцы его не интересуют… А что интересует? Мы во все глаза наблюдали и обнаружили стремление бегать, кувыркаться, прыгать, висеть на турнике. В 3,5 года Мишка уже уверенно плавал и нырял, научился ездить на двухколесном велосипеде, мгновенно освоил гироборд, а также начал ходить на карате.

Спорт наше все, но не все подряд!

Перед тем как найти те самые занятия, мы потратили немало времени.

Мы живем в провинциальном городке, и так случилось, что спортивной секции для мальчиков 4-5 лет, кроме как футбольной, нет никакой. И мы пошли.

Полгода перед каждой тренировкой мы уговаривали ребенка выйти на поле, мотивировали его всевозможными вещами. Попав на поле, он тут же старался поговорить со всеми детками сразу, завладеть их вниманием. Его не интересовал ни мяч, ни ворота, ни игра. Мы старались не замечать этого, потому что поставили цель: пусть ребенок бегает, пусть привыкает к физическим нагрузкам, поэтому смиренно выдерживали испепеляющие взгляды мам, болеющих за своих четырехлеток так, как будто это минимум сборная Франции играет на Чемпионате мира.

Но год назад нашего малыша взяли на карате. Ребенок просто расцвел на глазах.

«Я на тренировке работаю»,

— так гордо говорит наш уже шестилетний малыш, и это лучшая иллюстрация к переходу от варианта «Чем бы дитя не занималось, все хорошо» к осознанному развитию задатков.

Науке и математике он отдает однозначную пальму первенства, поэтому мы ходим в школу устного счета и уверенно продвигаемся вперед. Так что мы внимательно следим, что по душе нашему мальчику, что у него получается и приносит ему удовольствие, в буквальном смысле идем за ним.

Глаза у него все время светятся от радости. И это главное!

Теперь поговорим о минусах этого подхода.

Гениальность всегда подразумевает некоторую однобокость. Поэтому надо обязательно читать и путешествовать, чтобы ребенок развил широкий кругозор.

Следовать за ребенком, прислушиваться к его желаниям — пожалуй, сейчас этот подход мне кажется самым осознанным и разумным, как для ребенка, так и для семьи.

Как-то у известнейшего футболиста Диего Марадоны спросили, почему дети на пляжах Аргентины играют лучше, чем сборные некоторых стран. Он ответил, что мы развиваем у детей их достоинства, а вы в сборных пытаетесь подтянуть недостатки. Эти слова запомнились мне на всю жизнь. Я согласна с ним.

Развивайте достоинства — это путь к успеху. Выдающиеся достижения, с моей точки зрения, можно получить, лишь развивая природные задатки ребенка. Это реальный шанс подарить миру гения или чемпиона.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!