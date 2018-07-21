Модные тенденции. В чем ходить в офис летом?

Люди делятся на два типа. Первые могут ходить на работу в пижаме-кигуруми и не задумываться о том, что скажет начальство. Вторые скованны цепью офисного дресс-кода и даже в самую жаркую погоду должны отталкиваться от установленных правил. Что же делать тем, кто хочет выглядеть профессионально, но при этом не растаять в офисных стенах?Модные тенденции. В чем ходить в офис летом?Платье-рубашка

Без сомнений, мужские вещи смотрятся на девушках элегантно и женственно, а если это платье-рубашка, то прибавляйте к этим качествам еще и крайне

профессиональный вид. Своим появлением в женском гардеробе, платье-рубашка

обязана, конечно же, Коко Шанель , которая адаптировала множество мужских вещей

под женские нужды: красоту и удобство. Для летних походов в офис платье-рубашка

подойдет идеально благодаря своему свободному крою и легким материалам, а любимые

во всех компаниях воротники и пуговицы приблизят вас к идеалу офисного стиля.

Тренч

Получив кольцо на палец и титул герцогини, Меган Маркл,

стала важнейшим тренд-сеттером во всем, что касается официально-делового стиля.

Это верно, ведь у кого учиться и копировать образы, как не девушки, которая за день посещает десять официальных мероприятий и всегда в разных костюмах?

Последний тренд, который подарила миру Меган — тренч без рукавов, который можно

носить как платье. Согласитесь, что это отличный вариант для офиса летом: стильный и официальный.

Короткие брюки

Укороченные летние брюки уже несколько сезонов не покидают

ряды модных трендов, поэтому отправиться в них в офис тоже отличная идея. Выбор

брюк целиком зависит от ваших предпочтений, фигуры или любимого цвета —

покупайте зауженные или широкие, яркие или нюдовые. Главное, дополняйте их строгими офисными рубашками и соответствующей обувью, что не выбиваться из общества

коллег и не поймать выговор от начальства.

Шорты

Модные радикалы, которым очень жарко, но работа обязывает задуматься

о гардеробе, могут этим летом смело покупать шорты. Только не те короткие с заниженной

посадкой, а состоятельные и взрослые шорты длинной до колена. И ни в коем

случае не разноцветные с принтами и прочими радостями повседневных

образов, а однотонные модели нейтральных цветов. Читайте также: Полосатый принт: Носить или нет одежду в полоску? Успейте приобрести: Рукава-фонарики — модный тренд этого сезона