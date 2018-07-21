В гараже жителя Ростова-на-Дону случайно обнаружили склад оружия 

Сотрудники правоохранительных органов совершенно случайно обнаружили в гараже 38-летнего жителя Ростова-на-Дону целый склад оружия.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в местной полиции, стражи правопорядка расследовали уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого был один из местных жителей.
В рамках расследования этого дела они провели обыск в гараже мужчины. Какое же было их удивление, когда там они нашли боевые осколочные гранаты, взрыватели, ружья, пистолеты и патроны.
Найденный арсенал изъяли, мужчину заключили под стражу. По данному факту ведётся расследование.
Ранее Свободная пресса» сообщала, что в Смоленской области в доме у 64-летнего пенсионера нашли арсенал оружия и 20 кг пороха.
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