CNPC и «Синопек» стали официальными нефтегазовыми партнерами зимней Олимпиады в Пекине 2022 года

Пекин, 20 июля / Синьхуа / — Китайская национальная нефтегазовая корпорация /CNPC/ и нефтехимическая корпорация «Синопек» подписали соглашения, в соответствии с которыми стали официальными нефтегазовыми партнерами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине 2022 года. Данные соглашения о партнерстве подписали заместитель мэра Пекина, исполнительный заместитель председателя оргкомитета зимней Олимпиады 2022 года Чжан Цзяньдун, заместитель генерального директора CNPC Сюй Вэньжун, а также заместитель генерального директора группы «Синопек» Ли Юньпэн. Подписание соглашений компаниями CNPC и «Синопек» довело общее количество официальных партнеров зимней Олимпиады в Пекине 2022 года до восьми, включая Банк Китая , Air China, Yili Group /молочная продукция/, ANTA /спортивная одежда/, China Unicom /телекоммуникационные услуги/ и Shougang Group /услуги по восстановлению городской среды/. —0—