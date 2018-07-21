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CNPC и «Синопек» стали официальными нефтегазовыми партнерами зимней Олимпиады в Пекине 2022 года
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CNPC и «Синопек» стали официальными нефтегазовыми партнерами зимней Олимпиады в Пекине 2022 года 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 20 июля /Синьхуа/ — Китайская национальная нефтегазовая корпорация /CNPC/ и нефтехимическая корпорация «Синопек» подписали соглашения, в соответствии с которыми стали официальными нефтегазовыми партнерами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине 2022 года.
Данные соглашения о партнерстве подписали заместитель мэра Пекина, исполнительный заместитель председателя оргкомитета зимней Олимпиады 2022 года Чжан Цзяньдун, заместитель генерального директора CNPC Сюй Вэньжун, а также заместитель генерального директора группы «Синопек» Ли Юньпэн.
Подписание соглашений компаниями CNPC и «Синопек» довело общее количество официальных партнеров зимней Олимпиады в Пекине 2022 года до восьми, включая Банк Китая, Air China, Yili Group /молочная продукция/, ANTA /спортивная одежда/, China Unicom /телекоммуникационные услуги/ и Shougang Group /услуги по восстановлению городской среды/. —0—
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