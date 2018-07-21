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CNPC и Sinopec стали официальными партнерами Олимпиады-2022 в Пекине
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CNPC и Sinopec стали официальными партнерами Олимпиады-2022 в Пекине 

Прайм 1 час назад
ПЕКИН, 21 июл — ПРАЙМ. Китайская государственная нефтяная и химическая корпорация Sinopec и китайская нефтегазовая компания CNPC стали официальными партнерами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года, говорится в заявлении Sinopec.
Соответствующие соглашения были заключены в пятницу, их подписали вице-мэр Пекина Чжан Цзяньдун, заместитель главы CNPC Сюй Вэньжун и заместитель руководителя Sinopec Group Ли Юньпэн.
"CNPC и Sinopec входят в число 500 крупнейших государственных предприятий в мире и конкурентоспособных мировых корпораций в сфере энергетики, обе компании были спонсорами пекинской Олимпиады в 2008 году и стали официальными партнерами Олимпиады-2022. Предстоящие Игры принесут обеим компаниям ценные возможности", — сказал Чжан Цзяньдун на церемонии.
Представитель CNPC отметил, что компания намерена воспользоваться всеми преимуществами своего активного присутствия в Пекине, провинции Хэбэй и близлежащих районах, чтобы «обеспечить предстоящую Олимпиаду высококачественными и надежными поставками нефти и газа». CNPC остается крупнейшей в КНР нефтегазовой компанией.
"Корпорация Sinopec высоко ценит предоставленную ей во второй раз возможность обслуживать Олимпийские игры посредством активного участия в строительстве олимпийских объектов и таких важных ресурсов, как экологически чистые источники энергии", — сказал присутствовавший на церемонии генеральный директор Sinopec Дай Хоулян.
Sinopec является крупнейшей компанией в Китае в сфере поставок нефти и нефтехимической продукции, а также вторым крупнейшим нефте— и газопроизводителем.
Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля 2022 года. Оргкомитет подписал уже восемь соглашений с официальными партнерами этого важного спортивного события. Помимо Sinopec и CNPC официальными партнерами стали Bank of China, авиакомпания Air China, компания Yili Group, производитель спорттоваров ANTA, телекоммуникационная компания China Unicom, а также компания Shougang Group.
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