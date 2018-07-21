CNPC и Sinopec стали официальными партнерами Олимпиады-2022 в Пекине

ПЕКИН, 21 июл — ПРАЙМ. Китайская государственная нефтяная и химическая корпорация Sinopec и китайская нефтегазовая компания CNPC стали официальными партнерами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года, говорится в заявлении Sinopec.

Соответствующие соглашения были заключены в пятницу, их подписали вице-мэр Пекина Чжан Цзяньдун, заместитель главы CNPC Сюй Вэньжун и заместитель руководителя Sinopec Group Ли Юньпэн.

"CNPC и Sinopec входят в число 500 крупнейших государственных предприятий в мире и конкурентоспособных мировых корпораций в сфере энергетики, обе компании были спонсорами пекинской Олимпиады в 2008 году и стали официальными партнерами Олимпиады-2022. Предстоящие Игры принесут обеим компаниям ценные возможности", — сказал Чжан Цзяньдун на церемонии.

Представитель CNPC отметил, что компания намерена воспользоваться всеми преимуществами своего активного присутствия в Пекине, провинции Хэбэй и близлежащих районах, чтобы «обеспечить предстоящую Олимпиаду высококачественными и надежными поставками нефти и газа». CNPC остается крупнейшей в КНР нефтегазовой компанией.

"Корпорация Sinopec высоко ценит предоставленную ей во второй раз возможность обслуживать Олимпийские игры посредством активного участия в строительстве олимпийских объектов и таких важных ресурсов, как экологически чистые источники энергии", — сказал присутствовавший на церемонии генеральный директор Sinopec Дай Хоулян.

Sinopec является крупнейшей компанией в Китае в сфере поставок нефти и нефтехимической продукции, а также вторым крупнейшим нефте— и газопроизводителем.