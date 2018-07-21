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Арбузы, абрикосы и черешня — советы по выбору фруктов от телеведущих Москвы 24
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Арбузы, абрикосы и черешня — советы по выбору фруктов от телеведущих Москвы 24 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Лето в разгаре, и на московских прилавках появляется все больше фруктов. Повсюду витают сладкие ароматы персиков, абрикосов, черешни и, конечно, сочных арбузов и дынь. Как понять, какие плоды хорошие, а какие сгодятся только на варенье? Тонкостями выбора качественных, спелых фруктов поделились телеведущие канала Москва 24. Под солнцем щедрым быстро рос фрукт сочный, нежный… Если вам не пришло в голову слово «паровоз» или «Дед Мороз», то делаю ставку, что четверо из пяти угадали верно — «абрикоc». Многие из наших коллег с телеканала, начиная разговор о фруктах, тоже первым делом вспоминают этот летний, солнечный плод.
Абрикосы популярны не только в «первозданном» виде — из них также получается отличный компот, сладкая начинка для пирога и, конечно же, любимое с детства варенье. Среди наших телеведущих тоже нашлись два любителя покашеварить:
Полосатый карапуз — круглый, с хвостиком… Август на подходе, а значит наступает пора утопать по локти в арбузном соке. Бахчевые в Москву поставляют в основном из Волгограда, Оренбурга, Ростова, с юга Саратова и, конечно, Краснодарского края. Уже совсем скоро мы получим новый урожай зелено-полосатых шаров и желтых дынь.
А у многих из нас летом начинается настоящая арбузная мания.
Помочь нам в выборе бахчевых также решил доктор сельскохозяйственных наук, профессор Юрий Быковский:
Ну-ка фрукты, встали в ряд, красные, спелые: черешня, клубника, гранат Для многих имеет значение не только внешний вид фруктов, но и то, где и у кого их приобретать. Одни предпочитают городские рынки, другие доверяют магазинам, а третьи срывают плоды с собственных грядок.
Но главное — помнить, что во фрукте, «почти как у Чехова», все должно быть прекрасно: и внутренность, и внешность, и продавец.
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