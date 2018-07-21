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Хороши и без пышного бюста: Найтли, Бузова и другие звезды с маленькой грудью
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Хороши и без пышного бюста: Найтли, Бузова и другие звезды с маленькой грудью 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Пока одни знаменитости увеличивают бюст с помощью пластических хирургов, другие вовсе не комплексуют из-за скромного размера груди и с удовольствием носят бикини и выходят на красные дорожки в нарядах с откровенными декольте. Действительно, кто сказал, что к этой части женского тела применим принцип «чем больше — тем лучше»?
Фото: getty, eastnews, globallookpress / Timm_face to face, Paul Fenton, Yan Maisani, Jackson Lee, Gisele Tellier, Franck Castel _ Mpp, Ferdaus Shamim, F. Sadou, Dennis Van Tine, Dave Bedrosian, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: instagram
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