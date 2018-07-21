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Рекламы на ТВ станет больше, в том числе в детских передачах
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Рекламы на ТВ станет больше, в том числе в детских передачах 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Смотреть телевизор станет противнее: Депутаты Госдумы предложили увеличить установленный лимит продолжительности рекламы с существующих 9 до 12 минут в час.
Изменения могут коснуться и детских программ: сейчас продвигать товары можно только до начала или по окончании передачи. Депутаты настаивают на отмене и этих ограничений. Пусть аудитория сызмала привыкает к рекламе. И к тому, что телеканалам вместе с лоббирующими их интересы депутатами плевать на зрителей. Главное — узаконить еще один способ на нас подзаработать.
На минувшей неделе законопроект благополучно одобрили — правда, еще только в первом чтении.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2018 под заголовком «Рекламная пауза длиной 12 минут».
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