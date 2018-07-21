Жил и умер

16 лет назад ничем не примечательный американец совершил самоубийство в собственном доме. С тех пор власти штата Огайо пытаются понять, кем был этот человек: он украл личность восьмилетнего мальчика, погибшего в автокатастрофе более 50 лет назад, и мог быть одним из самых знаменитых серийных маньяков США «Лента.ру» рассказывает, как за годы поисков следователям удалось узнать только его настоящее имя, но загадок стало еще больше.

21 декабря 1945 года семья американцев отправилась отмечать Рождество к бабушке. Чендлеры погрузили заготовленные подарки в багажник семейного автомобиля и отправились в путь. Через несколько часов их машина на большой скорости столкнулась с грузовиком, водитель которого выехал на встречную полосу в попытке объехать припаркованные автомобили.

Джозеф Ньютон Чендлер II, Елена «Билли» Чендлер и их сын Джозеф Ньютон Чендлер III умерли мгновенно. Спустя 56 лет обнаружилось, что под именем восьмилетнего мальчика, погибшего в автокатастрофе, умер еще один человек.

23 июня 2002 года в маленьком американском городке Истлейк, штат Огайо, Джо Чендлер вернулся с работы, выключил кондиционер, зачеркнул не до конца прожитый день в календаре, зашел в ванную и совершил самоубийство. Полиция нашла его тело спустя неделю по резкому запаху, исходившему из его жилища. Рядом с ним обнаружили револьвер.

Джо работал электриком-проектировщиком в химической компании Lubrizol. Он был обычным, слегка замкнутым в себе человеком, которого едва замечали коллеги. Сослуживцы видели в поведении Джо странности, но не более. К примеру, чтобы сконцентрироваться, он включал телевизор и специально настраивал его на белый шум. Однажды он явился на тематическую вечеринку в костюме гангстера, но так ни с кем и не заговорил. Иногда, по словам коллег, у него случались приступы паранойи: ему казалось, что кто-то за ним следит.

Незадолго до суицида у Джо диагностировали рак толстой кишки, поэтому расследованием особенно никто не занимался, сочтя его болезнь веской причиной для ухода из жизни.

Первые загадочные детали этого дела проявились, когда следователи обнаружили на банковском счете погибшего 82 тысячи долларов и начали искать возможных наследников. Следствие быстро установило, что родственников у него не было. Как не было и самого Чендлера — пожилого замкнутого проектировщика вообще никогда не существовало. Настоящий Джозеф Ньютон Чендлер III погиб более полувека назад. История просочилась в СМИ, и следующие 16 лет журналисты, интернет-расследователи и другие энтузиасты пытались понять, кем же на самом деле был обычный с виду одинокий американец.

Первым делом маршал Пит Эллиот, который вел дело, решил поискать совпадения ДНК в базе непойманных опасных преступников. К началу расследования лже-Чендлера уже кремировали и похоронили под тем именем, которое было знакомо его коллегам. Тем не менее ДНК-образцы удалось раздобыть в больнице, где когда-то ему поставили смертельный диагноз. Сверка с десятками тысяч чужих образцов ничего не дала.

Следствие разрабатывало сразу несколько версий. К примеру, специалисты пытались выяснить, не является ли самоубийца неким Стивеном Кэмпбеллом , который в 1983 году, переполненный чувством ревности, заготовил для любовника своей жены бомбу, но по ошибке чуть не взорвал ее саму. Он был арестован, выпущен под залог, и больше о нем никто никогда не слышал.

С Кэмпбеллом умершего роднила инженерная профессия, любовь присваивать чужие имена и некоторые географические совпадения. При этом следствие как будто нарочно упускало из виду огромное несоответствие внешних данных двух мужчин. Невысокий светлоглазый Чендлер никак не мог быть высоким кареглазым Кэмпбеллом, да и разница в возрасте у них была около 15 лет. Еще одна теория следствия состояла в том, что фальшивый Чендлер — это Джон Энглин, беглец из Алькатраса, самой охраняемой тюрьмы в США.

В 2014 году поиски возобновились. Параллельно различным теориям следователи продолжали изучение образцов ДНК мужчины, которые за эти годы, находясь в парафине, значительно повредились. В 2016 году к делу подключили знаменитого судебно-криминалистического генеолога Коллин Фицпатрик , которая изучила Y-хромосому Чендлера и спустя столько лет безуспешных поисков смогла навести следствие на правильный след. Эллиот обратился Фицпатрик после того, как благодаря ее усилиям было раскрыто сложное преступление 25-летней давности, и не прогадал.

В 2018 году власти официально объявили, что останки фальшивого Чендлера идентифицированы — это оказался Роберт Айван Николс.

Когда семья восьмилетнего Джозефа Ньютона Чендлера III попала в автокатастрофу, Николсу было 19 лет. Он родился в 1926 году в Нью-Олбани, штат Индиана. В 1945 году служил на военно-морском флоте пожарным 2-го класса. Его корабль подвергся атаке японцев под Окинавой, он был ранен и впоследствии представлен к государственной награде. Вернувшись с войны, Николс сжег свою форму.

В январе 1947 года он женился на Лаверне Корт, у них родились три мальчика. Но в 1964 году Николс оставил семью, заявив жене, что скоро она узнает причину его ухода, переехал в Мичиган, а затем в Калифорнию. В письмах детям он сообщал, что находится в Редмонде, однако отправлены они были из Напы. В 1965 году он оборвал все контакты с родными, которые спустя некоторое время объявили его пропавшим без вести.

Еще 13 лет он оставался Робертом Айваном Николсом, но в 1978 году что-то в его жизни кардинально изменилось. Именно тогда Николс присвоил личность давно погибшего Джозефа Ньютона Чендлера III. У настоящего Чендлера не было карты социального страхования, в те годы ее могли получить только взрослые. В своей карте Николс указал имена родителей и дату рождения настоящего Джозефа. Ему также удалось присвоить стоматологическую карту погибшего мальчика. С того времени и в течение последующих 24 лет все знали Николса как спокойного, но немного чудаковатого Джо Чендлера.

Он сторонился людей, жил скромно, никогда не привлекал к себе внимания, но все же, по признанию его знакомых, был достаточно странным. Следствие опрашивало коллег и соседей Николса и тщательно проверяла все необычные эпизоды в его жизни, чтобы понять, по какой причине он оставил прежнюю жизнь и спрятался под другой личностью. В ходе расследования, к примеру, был обнаружен необычный факт: будучи Чендлером, он однажды попал в больницу с рваным пенисом, и свою травму объяснил тем, что мастурбировал пылесосом. Чендлер также зачем-то рассказывал коллегам о своей сестре Мэри Уилсон , но в ходе следствия было установлено, что никакой сестры Мэри, конечно, не существует.

В 2005 году известный криминальный журналист Стив Хафф, участвующий в создании криминально-драматического сериала «Лучше звоните Солу», выдвинул свою теорию о личности Чендлера, которая впоследствии стала одной из самых популярных. Он предположил, что Николс — серийный убийца, вошедший в историю как Зодиак.

После того как имя умершего было установлено, Хафф сопоставил факты жизни Николса и знаменитого маньяка и выстроить вполне правдоподобную версию.

Николс был чертежником и имел инженерный опыт. На протяжении многих лет следователи по делу Зодиака наделяли этого преступника такими же умениями. Многие свидетельства указывают на то, что Зодиак, как и Николс, был ветераном войны. Первое преступление Зодиака — убийство Чери Джо Бейтса — было совершено спустя год после того, как фальшивый Чендлер скрылся от семьи и друзей.

Знаменитый убийца называл себя Зодиаком в издевательских письмах, которые отправлял в редакции газет. В посланиях он зашифровывал мелкие факты о себе, издеваясь над теми, кто сбился с ног в его поисках. Считается, что первое письмо с шифром Зодиак отправил в 1978 году — в то же время Николс украл чужую личность и стал Чендлером.

Журналист указывает также на внешнее сходство Николса и описаний Зодиака: средний рост, взъерошенные темные волосы, типичные для мужчин залысины, очки, круглый подбородок, небольшое расширение на переносице.

Особенно Хоффа обеспокоил тот факт, что последнее письмо Николса к его сыну Филу было отправлено из Напы. Второе известное убийство Зодиака произошло именно в долине Напа — рядом с озером Берриса, в 1969 году. В истории интернет-запросов Николса также есть одно обстоятельство, связывающее его с Зодиаком: он изучал пластиковые взрывчатые вещества. Серийный убийца в одном из зашифрованных посланий нарисовал макет бомбы.

Журналист признается, что уже попал в ловушку собственной теории: он не может смотреть на новые факты беспристрастно и пытается уложить их в собственную концепцию. Однако и журналист-энтузиаст, и официальное следствие не оставляют попыток понять, что заставило обычного американца отказался от семьи и друзей, прожить жизнь в чужом месте в абсолютном одиночестве и наконец покончить с собой.