Чиносы: что это, почему так популярны и с чем носить эти модные штанцы

Псс, читатель, ломаешь голову, с чем носить чиносы? Тогда не ломай — мы не только подскажем с чем, но и убедим тебя в том, что выглядеть это будет просто супер!

Эти легкие хлопковые штаны пора назвать синонимом лета. Потому что как бы сильно ты не любил свои «те самые» джинсы, но дышащие, стильные и удобные чиносы — однозначный маст-хев в твоем гардеробе.

Почему? Если тебе нужны еще аргументы, пожалуйста! Они подходят для выхода в пир, мир и на работу, а может быть, на крайний случай, и для спасения мира. А еще ты можешь смело экспериментировать на тему «я и мои чиносы», дополняя свой образ разными постояльцами своего гардероба. Какими именно — расскажем ниже.

Футболка или рубашка? И то, и другое

@burton_menswear

Как мы уже сказали, одна из главных прелестей чиносов в том, что с этими штанами ты можешь позволить себе, если и не все, то многое. Дресс-код и офис? Рубашка (клетка или однотонная) с коротким рукавом для жары или укороченный прямой пиджак, когда свежо. Как вариант, к августу можно припасти еще и кашемировый свитер.

Свободен от условностей? Надевай поло или футболку и утепляйся тонким кардиганом. Единственная просьба — следи за цветами и не переборщи. К «сочным» фисташковым или лимонным чиносам подбери максимально нейтральную, в идеале белую футболку или рубашку. Джинсовке мы тоже говорим однозначное «да».

@tomtailor_official

Какая обувь подходит под чиносы?

А вот резиновым сапогам — однозначное нет. Шлепкам тоже, уж прости. Ниже мы приготовили для тебя список подходящей обуви для завершения образа с чиносами.

кеды

мокасины

лоферы

эспадрильи

топсайдеры

дезерты

оксфорды

дерби

Не забудь главное правило — носки либо не надевай вообще, либо выбери максимально укороченные или наоборот, очень длинные носки. Иначе рискуешь превратиться в… тыкву.

@johanmalik80

Чиносы + аксессуары

Итак, чиносы готовы помочь тебе выглядеть уместно и круто, как в деловой обстановке, так и в неформальной. В знак благодарности грамотно подойди к выбору аксессуаров — они должны играть не против твоего образа, а быть на твоей стороне.

@celio_officiel

галстук или бабочка (если ты сегодня на Вы)

носовой платок (в той же обстановке при наличии пиджака)

ремень (тканевый или кожаный — не так важно; важно, чтобы он был виден)

бейсболка или летняя шляпа (модную панаму к чиносам надевать не советуем)

рюкзак с принтом (только с однотонными чиносами)

с подтяжками (почему бы и нет?)

легкий шарф (чтобы девушки принимали тебя за художника)

@fynch_hatton

С чем носить чиносы разных цветов?

Так как чиносы — штаны, в первую очередь, летние, то и рассматривать мы будем три самых распространенных цвета на ближайшие полтора месяца и, возможно, еще на сентябрь.

@sust.wearltd

С бежевыми чиносами

Главные друзья бежевых чиносов — рубашки и пиджаки темно-синего и голубого цвета. В качестве более непринужденной альтернативы можешь надеть сверху темно-синюю джинсовую куртку или футболку с горизонтальной полоской. Похолодало? Доставай красный однотонный свитер или темно-серый бомбер.

На ноги — кожаные оксфорды или дерби цвета табака. Темно-серые лоферы и низкие белые кеды тоже будут смотреться весьма гармонично.

@fynch_hatton

С темно-синими чиносами

Этот цвет — один из самых модных этим летом. К такому низу невольно (и правильно) напрашивается пиджак в тон, голубая или классическая клетчатая рубашка. Как ты понял, этот вариант мы предлагаем в офис.

Белая рубашка предсказуемо подходит ко всему, но, в случае с темно-синими чиносами, сверху на нее ты можешь надеть красный жилет. И раз уж темно-синий верх подходит к бежевым чиносам, то можно и поменять эти цвета местами.

@fynch_hatton

С серыми чиносами

Черный или белый пиджак + серые чиносы + белая футболка с горизонтальной линией = никто не сможет обвинить тебя в отсутствии стиля.

Хочется чего-нибудь повеселее? Сделай выбор в пользу рубашки с цветным принтом или в горошек. Готов пойти еще дальше? Приобрети к серым чиносам красный пиджак в мелкую клетку — не прогадаешь.

@burton_menswear