Фанаты «Гарри Поттера» собирают деньги на издание одного из самых известных русскоязычных фанфиков 

Те, кто хорошо знаком с миром фанатской литературы, а проще говоря, с фанфиками, наверняка сталкивались на просторах интернета с работой под названием «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Поклонники «Поттерианы» так прониклись этим фанфиком, что теперь собирают деньги на его издание.
Автором этой длинной эпопеи, основанной на романах Джоан Роулинг, стал американский специалист по искусственному интеллекту Элиезер Юдковский. Работа над «Методами рационального мышления» заняла у него около 5 лет и принесла сотни тысяч людей в фанбазу. Сюжет его фанфика в корне меняет прошлое Гарри Поттера — вместо неприятных Дурслей его воспитывает тетя и ее муж — ученый из Оксфорда, и, когда Гарри идет в школу Хогвартс, то уже отлично разбирается в науке и рациональном мышлении. Юдковский замахнулся на все книги Роулинг и старательно переносил события, описанные ею в свой несколько измененный мир волшебников.
На днях первокурсник НИУ ВШЭ Михаил Самин начал собирать деньги на печать трех томов этой работы через краудфандинговую платформу «Планета». Стоит отметить, что Роулинг разрешила использовать вселенную Гарри Поттера, если никто не получает за это прибыль, так что собранные деньги пойдут лишь на печать и доставку книг поклонникам, а не в карман автору.
попкорнnews