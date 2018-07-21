Фанаты «Гарри Поттера» собирают деньги на издание одного из самых известных русскоязычных фанфиков 

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СМИ: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отменили свадьбу из-за нежелания певицы иметь детей

Фото: Том Хиддлстон, Эмма Уотсон, Кейт Уинслет, Бенедикт Камбербэтч и другие на финале Уимблдона