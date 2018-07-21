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В Финляндии возбудили уголовное дело на хоккеиста Баркова
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В Финляндии возбудили уголовное дело на хоккеиста Баркова 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Хоккеист сборной Финляндии русского происхождения Александр Барков, который выступает в Национальной хоккейной лиге за «Флориду Пантерз», на родине попал в неприятную историю: правоохранители Страны Суоми возбудили против него уголовное дело.
Инцидент с участием Баркова произошел, предположительно, в середине первого летнего месяца и 21 июня было возбуждено уголовное дело, согласно которому спортсмена обвиняют в угрозе безопасности дорожного движения. Детали пока неизвестны, но финское издание Ilta Sanomat подчёркивает, что суд рассмотрит именно уголовное дело, а не административное правонарушение.
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