В Финляндии возбудили уголовное дело на хоккеиста Баркова

Хоккеист сборной Финляндии русского происхождения Александр Барков , который выступает в Национальной хоккейной лиге за «Флориду Пантерз», на родине попал в неприятную историю: правоохранители Страны Суоми возбудили против него уголовное дело.

Инцидент с участием Баркова произошел, предположительно, в середине первого летнего месяца и 21 июня было возбуждено уголовное дело, согласно которому спортсмена обвиняют в угрозе безопасности дорожного движения. Детали пока неизвестны, но финское издание Ilta Sanomat подчёркивает, что суд рассмотрит именно уголовное дело, а не административное правонарушение.