Ещё
Никола Калинич отказался от серебряной медали ЧМ-2018 по футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Никола Калинич отказался от серебряной медали ЧМ-2018 по футболу 

Российский стадион 35 минут назад
Фото: Российский стадион
Исключенный из состава сборной Хорватии по футболу Никола Калинич отказался от серебряной медали чемпионата мира.
— Спасибо партнерам по команде за красивый жест, но я не играл в России, — приводит слова Калинина портал kurir.rs.
Напомним, что нападающий отказался выходить на замену в первом матче хорватов на групповом этапе чемпионата мира против сборной Нигерии (2:0) под предлогом проблем со спиной. После этого главный тренер сборной Златко Далич принял решение отчислить Калинича из национальной команды.
По окончании чемпионата мира футболисты сборной Хорватии приняли решение наградить Калинича серебряной медалью.
Сборная Хорватии на ЧМ-2018 дошла до финала, где уступила французам (2:4).
Российский стадион: последние новости
Российские ватерполистки уступили сборной Венгрии на чемпионате Европы в Барселоне (видео) Города ЧМ-2018 по футболу в России посетили более 3 млн иностранцев Сергей Сироткин: Мы находимся в начале позитивного пути
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян189
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света88
Максакова в короткой юбке вызвала фурор5
Россия «репетирует развал Украины»70
«Лицемеры»: Трамп обругал СМИ из-за Путина5
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение