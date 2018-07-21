Никола Калинич отказался от серебряной медали ЧМ-2018 по футболу

Исключенный из состава сборной Хорватии по футболу Никола Калинич отказался от серебряной медали чемпионата мира.

— Спасибо партнерам по команде за красивый жест, но я не играл в России , — приводит слова Калинина портал kurir.rs.

Напомним, что нападающий отказался выходить на замену в первом матче хорватов на групповом этапе чемпионата мира против сборной Нигерии (2:0) под предлогом проблем со спиной. После этого главный тренер сборной Златко Далич принял решение отчислить Калинича из национальной команды.

По окончании чемпионата мира футболисты сборной Хорватии приняли решение наградить Калинича серебряной медалью.

Сборная Хорватии на ЧМ-2018 дошла до финала, где уступила французам (2:4).