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Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 1,42%
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Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 1,42% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов финансов, недвижимости и электроэнергетики.
На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подорожал на 1,42%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции ESTACIO PART ON NM (SA:ESTC3), которые подорожали на 1,82 п. (7,40%), закрывшись на отметке в 26,43. Котировки BRADESCO ON N1 (SA:BBDC3) выросли на 1,26 п. (4,80%), завершив торги на уровне 27,50. Бумаги Centrais Eletricas Brasileiras SA (SA:ELET3) выросли в цене на 0,92 п. (5,63%), закрывшись на отметке 17,27.
Лидерами падения стали акции Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3), цена которых упала на 2,19 п. (5,21%), завершив сессию на отметке 39,81. Акции Tim Participacoes SA (SA:TIMP3) поднялись на 0,45 п. (3,31%), закрывшись на уровне 13,15, а FIBRIA ON NM (SA:FIBR3) снизились в цене на 1,66 п. (2,26%) и завершили торги на отметке 71,64.
На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (275) превысило количество закрывшихся в минусе (164), а котировки 24 акций практически не изменились.
Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 3,24% до отметки 32.23.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,57%, или 7,00, достигнув отметки $1.231,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,18%, или 0,12, до $68,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре подорожали на 2,20%, или 2,39, до отметки $110,97.
Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 1,43% до 3,7766, а котировки EUR/BRL упали на 0,72%, достигнув отметки 4,4264.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,81% до 94,21.
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