Почему США медлят с пролонгацией договора СНВ-III

Вашингтон пока не подтвердил свою готовность участвовать в новых переговорах по ядерному сдерживанию в рамках СНВ-III. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Президент России Владимир Путин напомнил накануне, что действие договора истекает в 2021 году и работу по его пролонгации нужно начинать уже сейчас. В Москве считают, что вовлечь в дискуссию следовало бы и другие страны «ядерного клуба». С этим солидарны опрошенные RT эксперты, предположившие, что Соединённые Штаты могут обойти договорённости с Россией , разместив своё вооружение в странах НАТО . Зачем Белый дом откладывает работу по СНВ-III — в материале RT.

Вашингтон пока не ответил Москве по поводу продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в пятницу на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

При этом российская сторона уверена, что данное соглашение до сих пор выгодно как Москве, так и Вашингтону, добавил дипломат. По его словам, российская сторона готова продлить договор, хотя у неё есть вопросы к американским коллегам по выполнению ими условий соглашения.

Анатолий Антонов предположил, что, скорее всего, заокеанские партнёры положительно ответят на российские предложения. Пока же стороны в закрытом режиме обсуждают те вопросы, которые вызывают озабоченность Москвы.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что работа над продлением СНВ-III должна стартовать уже сейчас, ведь срок действия документа истекает в 2021 году. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания послов и постпредов в российском МИД . Президент добавил, что Россия могла жить и без договора, однако несколько лет назад Москва совершила «правильный шаг», подписав СНВ-III.

Вопрос продления договора стал одной из тем недавних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки . Об этом 18 июля рассказал в эфире телеканала «Россия 1» Анатолий Антонов.

«Два президента говорили о будущем договора об СНВ, о том, что надо делать с РСМД. И тот, и другой высказались за сохранение в принципе этих двух документов… Я был приятно удивлён, когда американский президент вдруг сказал слово «нераспространение», что необходимо работать вместе», — заявил посол.

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, отсутствие официального решения Вашингтона по продлению СНВ-III связано с рядом причин.

«Хотя ранее сообщалось о том, что Трамп одобрил идею переговоров о пролонгации СНВ-III, сейчас Вашингтон медлит. В прошлом году Трамп затеял масштабный пересмотр ядерных стратегических сил США, для него вопрос вооружённых сил имеет большое значение. Поэтому, перед тем, как сделать какие-то серьёзные шаги, Трамп будет думать», — пояснил эксперт в интервью RT.

Определённое влияние оказывают и разногласия между Россией и США по Договору о ликвидации ракет малой и средней дальности. Скорее всего, американцы постараются превратить вопрос продления СНВ-III в предмет торга, считает Коновалов

«Негативную роль играют и внутриполитические проблемы Штатов, конфликт между разными группами элит. Вашингтон попытается поторговаться на предмет продления СНВ-III. Однако после долгих переговоров договор всё-таки будет продлён», — предположил Иван Коновалов.

По его мнению, и Москва, и Вашингтон понимают, что срыв переговоров по пролонгации СНВ-III может способствовать развитию нежелательных для всех сторон сценариев. Например, потеряет смысл Договор о нераспространении ядерного оружия, в мире могут появиться новые ядерные игроки, пояснил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин . С его точки зрения, оппоненты Дональда Трампа из Демократической партии готовы вступать в конфликт с главой Белого дома буквально по любому поводу, хотя такой диссонанс в вопросах ядерных вооружений может быть опасен.

«Изначально договор СНВ-III представлялся в США как победа Обамы над оппонентами из Республиканской партии . Сейчас демократы готовы обнулить собственные достижения, лишь бы насолить Трампу», — отметил эксперт.

От СНВ-I к СНВ-III Очередной американо-российский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали в апреле 2010 года, этот документ действует в течение 10 лет с возможностью пролонгации ещё на пять лет.

По условиям соглашения, к февралю 2018 года страны обязывались сократить свои ядерные арсеналы. Количество ядерных боезарядов на боевом дежурстве и у США, и у России не должно превышать 1550, а суммарное число средств доставки — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков не должно быть больше семисот единиц для каждого из участников соглашения.

Договор СНВ-III заменил договор СНВ-I от 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года (ДСНП). СНВ-III, который вступил в силу 5 декабря 1994 года и был рассчитан на 15 лет, предусматривал сокращение числа ядерных боезарядов каждой стороной до 6 тыс. ед. Согласно ДСНП, и США, и Россия должны были ограничить количество боеголовок, стоящих на боевом дежурстве, до 2,2 тыс.

Москва и Вашингтон также заключили договор СНВ-II, в 1993 году этот документ подписали Джордж Буш Борис Ельцин . По его условиям, под запретом должны были оказаться баллистические ракеты с разделяющимися боеголовками. Однако дебаты по поводу целесообразности этого соглашения не утихали вплоть до начала 2000-х годов. По мнению Москвы, СНВ-II имел право на существование только при сохранении Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Но после того, как в 2001 году Вашингтон покинул соглашение по ПРО, СНВ-II фактически утратил силу. Вместо этого стороны подписали в 2002 году Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов.

В ходе переговоров по СНВ-III Москва также заявляла о необходимости увязать сокращение ядерных потенциалов с ограничением планов США по созданию систем ПРО в Восточной Европе. Об этом, в частности, заявлял Владимир Путин, занимавший в то время пост премьер-министра. Политик подчеркнул тогда, что если США не откажутся от планов по развёртыванию щита ПРО, Россия будет вынуждена развивать новые наступательные системы.

«Если мы не развиваем противоракетную оборону, у нас создаётся опасность того, что, создав над собой зонтик против наших наступательных ударных систем, наши партнёры могут почувствовать себя в полной безопасности», — заявил Путин.

Вашингтон отказался пойти на уступки по ПРО, продолжив развёртывание своих систем перехвата в Европе.

Впрочем, Россия ответила на эти действия: обращаясь в марте 2018 года к Федеральному собранию, российский президент представил целый ряд оружейных новинок, способных, по мнению экспертов, легко преодолевать американские ПРО. В частности, речь идёт о гиперзвуковых ракетах «Кинжал», обладающих повышенной дальностью.

Тем не менее, по мнению Ивана Коновалова, появление у России новых видов стратегических вооружений не должно повлиять на ход переговоров по СНВ-III.

«Наше оружие создано лишь в ответ на действия США, ради соблюдения баланса в свете американской концепции глобальной противоракетной системы», — пояснил эксперт.

Со своей стороны, Андрей Кошкин считает, что готовность Москвы сесть за стол переговоров по СНВ-III после того, как у неё появились уникальные стратегические вооружения, является лучшим доказательством миролюбивых намерений России.

Шире круг

Действующий договор СНВ-III носит двусторонний характер, но в будущем было бы полезно привлечь к переговорам о ядерном сдерживании и других участников ядерного клуба, помимо России и США, заявил в пятницу Анатолий Антонов.

Великобританию и «Можно было бы подумать, допустим, в рамках ядерной пятёрки, что мы можем ещё сделать, как вовлечь в этот процесс — это очень серьёзная проблема — Францию Китай , официальные ядерные державы», — цитирует дипломата агентство РИА Новости.

Сейчас Россия и США являются бесспорными лидерами в сфере ядерных вооружений, только на боевом дежурстве каждой из стран стоит по 1,5 тыс. боеголовок.

Для сравнения, Китай располагает всего 270 ядерными боеголовками, Франция имеет 300 ядерных боезарядов, а Великобритания — 215. В соглашениях, регулирующих численность и характер ядерных вооружений, традиционно участвуют только Москва и Вашингтон, остальные члены «ядерного клуба» до сих пор воздерживались от подобных переговоров. Исключением стал Договор о нераспространении ядерного оружия — его подписали все обладающие им страны, за исключением Израиля Пакистана , Индии и КНДР

В этом свете особый интерес для России представляет возможное вовлечение в международные соглашения по ядерной безопасности Великобритании. Дело в том, что ещё с прошлого века британские ядерные силы включены в системы ядерного планирования США. Пентагон оказывает поддержку Лондону в развитии национальных ракетно-ядерных сил и, как полагают эксперты, в случае участия НАТО в крупном военном конфликте, вполне могут быть задействованы британские ядерные арсеналы.

Как пояснил Андрей Кошкин, если в будущем другие страны-участницы ядерного клуба не подключатся к международным соглашениям, подобным СНВ-III, а переговоры будут продолжаться только между РФ и США, многое может «уйти в тень».

«Например, в будущем Великобритания может стать страной, где будет аккумулироваться часть американских вооружений в обход договора», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Иван Коновалов напомнил, что даже сейчас США держат в Европе порядка 150 тактических ядерных бомб, также продолжается модернизация авиабомб B61-12.

«У Пентагона есть возможность разместить в Европе и новое ядерное оружие. Самое важное, что при заключении предыдущих соглашений не было учтено партнёрство США с Францией и Великобританией в рамках НАТО. Нужно учитывать арсеналы стран НАТО вместе с американским, особенно на фоне постоянных заявлений о «единстве» альянса», — уверен эксперт.

Что касается Вашингтона, то его весьма беспокоит растущая мощь Китая. Именно он был обозначен как одна из ключевых угроз для американской национальной безопасности в обновлённой ядерной доктрине США. В феврале этого года постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Россию и Китай в том, что страны якобы наращивали свои ядерные арсеналы, пока Соединённые Штаты разоружались. Пекин отверг эти обвинения, но эксперты указывают на то, что КНР, будучи одной из мировых ядерных держав, не должен находиться в стороне от соответствующих переговоров.

«Будет странно, если Пекин рано или поздно не подключится к этой дискуссии. Однако для этого, как и для подключения к переговорам Франции и Великобритании, нужны уже новые форматы, не СНВ-III. Другие члены ядерного клуба, помимо США и России, тоже должны брать на себя какие-то обязательства», — подытожил Коновалов.