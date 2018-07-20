Планируется переоснащение здания кинтеатра «Севастополь»

Строение рядом с Черкизовским прудом, долгое время остававшееся без присмотра, могут заново подготовить к приему посетителей.

В результате запроса муниципальных депутатов в Департамент городского имущества Москвы была получена информация о владельцах здания: на данный момент оно разделено на две равные части между городом и АО «Мосстройвозрождение». Ими было принято решение о капитальном ремонте бывшего кинотеатра с переоснащением его под роль семейного досугово-развлекательного центра. Комания «ZAМАНИЯ» привлечена к работам по составлению технического задания.

В Совете депутатов также высказали идею об открытии бюджетного Городского центра судомоделирования на берегу Черкизовского пруда.