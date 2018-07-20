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Планируется переоснащение здания кинтеатра «Севастополь»
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Планируется переоснащение здания кинтеатра «Севастополь» 

Управа района Преображенское 1 час назад
Строение рядом с Черкизовским прудом, долгое время остававшееся без присмотра, могут заново подготовить к приему посетителей.
В результате запроса муниципальных депутатов в Департамент городского имущества Москвы была получена информация о владельцах здания: на данный момент оно разделено на две равные части между городом и АО «Мосстройвозрождение». Ими было принято решение о капитальном ремонте бывшего кинотеатра с переоснащением его под роль семейного досугово-развлекательного центра. Комания «ZAМАНИЯ» привлечена к работам по составлению технического задания.
В Совете депутатов также высказали идею об открытии бюджетного Городского центра судомоделирования на берегу Черкизовского пруда.
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