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Укрепляется диалог между преображенцами и ЦОДД
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Укрепляется диалог между преображенцами и ЦОДД 

Управа района Преображенское 1 час назад
Представители ЦОДД регулярно посещают встречи жителей с главами районных управ.
К примеру, их можно было встретить на подобных мероприятиях в районах Преображенское, Метрогородок, Вешняки и Соколиная гора. На сайте организации можно опубликован график встреч сотрудников ЦОДД с москвичами. Кроме этого, на сайте можно ознакомиться с разнообразной актуальной информацией, касающейся ситуации на городских дорогах, в том числе с еженедельными аналитическими сводками транспортной загруженности.
Участие специалистов ЦОДД в диалоге с жителями уже привело к нескольким изменениям в условиях передвижения по городским дорогам. Так, в отдельных местах была разрешена парковка в ночное время, а рядом с жилыми домами установлены новые ограничения скорости.
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