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«Швабе» начал сборку улучшенных прицелов для спорта и охоты
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«Швабе» начал сборку улучшенных прицелов для спорта и охоты 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Фото: Антон Тушин
Усовершенствованную модель коллиматорного прицела Pilad P1X42 начали собирать на заводе холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Новая комплектация защищает оптику от засветки и царапин.
В июне на предприятии холдинга «Швабе» — Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ) началась серийная сборка улучшенной оптики P1X42 для охотничьих и спортивных винтовок. В отличие от стандартной модели, прицел в новой сборке оснащен красным стеклом и светодиодом без заливки в пластиковой оправе черного цвета. Это защищает прицельную марку от засветки в солнечный день.
«Перед нами стояла задача улучшить потребительские качества прицела. Главным образом, мы избавили изделие от наиболее распространенных дефектов в виде внешних и световых повреждений, в том числе возникающих в процессе производства. Технические характеристики прицела остались неизменными ввиду их изначально высокого уровня», — отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.
Прицел P1X42 с новым светодиодом и защитным стеклом устанавливается на любые винтовки, предназначенные для охоты и спорта. Устройство выпускается на ВОМЗ и обеспечивает прицеливание в любое время суток — от солнечного дня до сумерек.
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