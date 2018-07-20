ZALA AERO внедрила технологию воздушного лазерного сканирования

Фото: ZALA AERO GROUP

Компания ZALA AERO, входящая в концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех , успешно провела испытания комплекса беспилотного воздушного (БВС) судна с применением технологии воздушного лазерного сканирования (LIDAR). Целевой нагрузкой воздушного судна стал современный лазерный сканер от ведущего мирового производителя.

Суть технологии заключается в определении координат поверхности (в том числе — рельефа под кронами деревьев) с помощью лазерного сканера, установленного на борту БВС. Точность измерений обеспечивается системой позиционирования GNSS геодезического класса точности и инерциальной навигационной системой. Особенностью беспилотной системы ZALA AERO для воздушного сканирования является высокая точность измерений габаритов объектов — до 1 см в плане и по высоте.

На сегодняшний день, кроме лазерного сканирования, ни один другой метод дистанционного зондирования не позволяет получать одновременно и видимую поверхность земли (например, растительность, линии электропередачи), и истинную поверхность рельефа. Кроме того, лазерное сканирование позволяет решать задачи ночью и в условиях пониженной видимости. Данные воздушного лазерного сканирования используются для создания трехмерных моделей местности, ортофотопланов, виртуальных моделей городов, позволяют контролировать ход инженерных работ, определять уровень провисания проводов при мониторинге линий электропередачи, обследовать состояние железных дорог и другой инфраструктуры.