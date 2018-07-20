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Предприятие «Технодинамики» приступило к обучению бережливому производству
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Предприятие «Технодинамики» приступило к обучению бережливому производству 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Уфимское агрегатное производственное объединение (УАПО) холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех начало внедрение lean-классов для внутреннего обучения персонала основам бережливого производства.
Выстраивание программы обучения происходит в рамках реализации стратегии «Построение производственной системы мирового уровня» на предприятиях холдинга «Технодинамика».
«Внедрение и изучение lean-технологий позволит нашим предприятиям рассмотреть процесс производства изделий на всех этапах: от изготовления до отгрузки, выделив те участки и операции, в которых происходят потери, — уверен генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. — Правильное понимание причин неэффективности производства на уровне отдельных операций даст нам возможность устранить или сократить затраты, улучшить качество изделий и оптимизировать рабочее время».
В ходе обучения в lean-классах сотрудники Уфимского агрегатного производственного объединения будут изучать основы и приобретать практические навыки применения lean-технологий и технологий бережливого производства в профессиональной деятельности. В 2018 году планируется освоить направления «Основы бережливого производства» и «Система 5С». Обучение будет проводиться для более чем 2 тыс. сотрудников на постоянной основе. С марта 2018 года обучение уже прошли более 500 рабочих.
«Реализация lean-технологий требует полного пересмотра основ организации как производственных отношений внутри предприятия, так и отношений с поставщиками и заказчиками. В соответствии с концепцией бережливого производства вся деятельность предприятия классифицируется как операции и процессы, которые или добавляют ценность, или ведут к производственным потерям. Следовательно, все, что несет потери на производстве, должно быть устранено на нашем предприятии», — прокомментировал генеральный директор УАПО Леонид Лузгин.
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