Предприятие «Технодинамики» приступило к обучению бережливому производству

Выстраивание программы обучения происходит в рамках реализации стратегии «Построение производственной системы мирового уровня» на предприятиях холдинга «Технодинамика».

«Внедрение и изучение lean-технологий позволит нашим предприятиям рассмотреть процесс производства изделий на всех этапах: от изготовления до отгрузки, выделив те участки и операции, в которых происходят потери, — уверен генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков . — Правильное понимание причин неэффективности производства на уровне отдельных операций даст нам возможность устранить или сократить затраты, улучшить качество изделий и оптимизировать рабочее время».

В ходе обучения в lean-классах сотрудники Уфимского агрегатного производственного объединения будут изучать основы и приобретать практические навыки применения lean-технологий и технологий бережливого производства в профессиональной деятельности. В 2018 году планируется освоить направления «Основы бережливого производства» и «Система 5С». Обучение будет проводиться для более чем 2 тыс. сотрудников на постоянной основе. С марта 2018 года обучение уже прошли более 500 рабочих.

«Реализация lean-технологий требует полного пересмотра основ организации как производственных отношений внутри предприятия, так и отношений с поставщиками и заказчиками. В соответствии с концепцией бережливого производства вся деятельность предприятия классифицируется как операции и процессы, которые или добавляют ценность, или ведут к производственным потерям. Следовательно, все, что несет потери на производстве, должно быть устранено на нашем предприятии», — прокомментировал генеральный директор УАПО Леонид Лузгин.