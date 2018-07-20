Дмитрий Козак посетил стенд «Швабе» на «Иннопроме-2018»

«Проходя несколько этапов очистки, по своему качеству вода приближается к дождевой или добытой из чистых природных водоемов. Такое оборудование особенно необходимо отдаленным районам, где по разным причинам не организована система централизованного водоснабжения. Так, сейчас наши установки внедряются в Володарском районе, население которого не превышает 50 тыс. человек. В скором будущем в целях обеспечения качественной водой такие устройства внедрят в рамках пилотного проекта в Курганской области », — сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин

Задача по повышению качества питьевой воды для населения обозначена в майском указе Владимира Путина . Согласно документу, важно реализовать ее в населенных пунктах, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

Установку водоподготовки «Швабе» разработали инженеры московского предприятия холдинга — НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха. Система производится с начала этого года и включает 13 модификаций производительностью от 2 до 250 кубометров в сутки, которые способны очищать воду из колодцев и скважин для снабжения различных объектов, в том числе частных домов.

В рамках визита делегации также представили новый цифровой микроскоп «Швабе» с максимальным увеличением 530 крат и спутниковое геодезическое оборудование.