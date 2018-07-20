Дмитрий Козак посетил стенд «Швабе» на «Иннопроме-2018» 

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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак посетил международную выставку «Иннопром-2018», проходящую в эти дни в Екатеринбурге. Дмитрий Козак ознакомился со стендом холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, и осмотрел установку водоподготовки, которая внедряется в России в рамках пилотного проекта. Система предназначена для обеззараживания воды от вирусов и бактерий и удаления радиоактивных веществ.
В состав делегации во главе с Дмитрием Козаком вошли министр промышленности и торговли Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Гостям показали многоступенчатый процесс очистки воды, который выполняется прямо на стенде холдинга. Установка работает по одной из самых передовых технологий фильтрации. Сегодня она задействована в реализации федеральной программы по развитию сельских территорий, в том числе в цифровизации системы водоснабжения Астраханской области.
«Проходя несколько этапов очистки, по своему качеству вода приближается к дождевой или добытой из чистых природных водоемов. Такое оборудование особенно необходимо отдаленным районам, где по разным причинам не организована система централизованного водоснабжения. Так, сейчас наши установки внедряются в Володарском районе, население которого не превышает 50 тыс. человек. В скором будущем в целях обеспечения качественной водой такие устройства внедрят в рамках пилотного проекта в Курганской области», — сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Задача по повышению качества питьевой воды для населения обозначена в майском указе Владимира Путина. Согласно документу, важно реализовать ее в населенных пунктах, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.
Установку водоподготовки «Швабе» разработали инженеры московского предприятия холдинга — НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха. Система производится с начала этого года и включает 13 модификаций производительностью от 2 до 250 кубометров в сутки, которые способны очищать воду из колодцев и скважин для снабжения различных объектов, в том числе частных домов.
В рамках визита делегации также представили новый цифровой микроскоп «Швабе» с максимальным увеличением 530 крат и спутниковое геодезическое оборудование.