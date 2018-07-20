Пентагон объявил о выделении Украине 200 млн долларов

Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о выделении Украине 200 млн долларов на закупку военной техники, подготовку военнослужащих и предоставление консультативных услуг в рамках сотрудничества в области безопасности.

Пентагоне пояснили, что выделенные средства должны повысить качество «системы командования и управления войсками на Украине, систем ситуационной оценки обстановки, защищенной связи», а также улучшить мобильность украинских военнослужащих и уровень оказания военно-медицинской помощи, передает ТАСС

Кроме того, предполагается закупка приборов ночного видения.

В заявлении подчеркивается, что сроки поставок и размещения техники и оборудования будут «определены позднее».

В Пентагоне подсчитали, что всего с 2014 года Вашингтон оказал Киеву помощь более чем 1 млрд долларов.

Напомним, во вторник украинский министр обороны Степан Полторак объявил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис якобы пообещал выделить 100 млн долларов в рамках военной помощи Украине.