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Ростех создает ПО для массового внедрения компьютеров «Эльбрус» в России
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Ростех создает ПО для массового внедрения компьютеров «Эльбрус» в России 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Ростех разрабатывает программное обеспечение, которое откроет широкие возможности для массового внедрения отечественных компьютеров «Эльбрус» в госучреждениях, бизнесе, школах и вузах. Разработчики дочерней компании Госкорпорации, Национального центра информатизации (НЦИ), создают так называемую технологию виртуализации для российской вычислительной техники, позволяющую осуществлять одновременную работу нескольких десятков машин за счет одного сервера «Эльбрус».
Подобная технология значительно удешевляет стоимость отечественной техники и позволяет минимизировать затраты на обустройство кабинетов информатики в школах и университетах, рабочие пространства в офисах и на промышленных предприятиях. Разработка ведется в рамках программы импортозамещения, предусматривающей развитие и внедрение отечественных кибербезопасных информационных технологий в различных отраслях экономики.
«Мы работаем над удешевлением предлагаемых решений, чтобы приблизить по стоимости рабочее место на «Эльбрусе» к аналогичными зарубежным образцам. Эта платформа является зрелой, она отлажена, прошла проверку на крупных проектах и доказала свое качество. Ее основное преимущество — высокий уровень информационной безопасности, что актуально для многих российских компаний, работающих с конфиденциальной информацией. Внедрение подобного оборудования в школах и вузах может обеспечить особый эффект для российской ИТ-отрасли — с его помощью мы получим новое поколение российских программистов, которое приобщится к работе на российской технике и будет понимать, что она может решать задачи не хуже зарубежной», — прокомментировал директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.
Мы работаем над удешевлением предлагаемых решений, чтобы приблизить по стоимости рабочее место на «Эльбрусе» к аналогичными зарубежным образцам. Василий Бровко, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех
Создаваемое программное обеспечение позволит подключать к одному серверу на базе процессоров «Эльбрус» требуемое число рабочих мест. Их количество будет зависеть только от «мощности» сервера — количества процессоров, объема используемых «жестких» дисков и оперативной памяти.
«В рамках конференции «Цифровая Индустрия Промышленной России» мы сообщили о начале формирования альянса разработчиков прикладного ПО для платформы «Эльбрус». По сути, речь сейчас идет о создании полноценной программной экосистемы для этой российской платформы на базе операционной системы НЦИ «ОСь», — сказал генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.
Как он отметил, создаваемая технология виртуализации поспособствует адаптации платформы «Эльбрус» для массового применения и таким образом простимулирует внутренний спрос на отечественные высокотехнологичные решения.
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