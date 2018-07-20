Ростех испытал сверхбыструю систему управления движением поездов метро

Автоматизированная система управления движением поездов БМЦ-М, представленная «Росэл-СТ» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех ) успешно прошла полевые испытания и опытную эксплуатацию на станции «Митино» Московского метрополитена. Об этом было объявлено в ходе международной промышленной выставки «Иннопром», проходящей в эти дни в Екатеринбурге

По результатам пройденных испытаний БМЦ-М стала единственной автоматизированной системой централизации стрелок и сигналов, рекомендованной Московским метрополитеном к применению и тиражированию.

«В сутки по линиям Московского метрополитена проезжает более 11 тысяч поездов. При такой высокой интенсивности движения необходимо обеспечить максимальную автоматизированность управляющих устройств и минимизировать влияние человеческого фактора. Оптимизация аппаратных средств и программного обеспечения позволила сделать систему БМЦ‑М сверхбыстрой: время ее реакции составляет всего 100 миллисекунд, что удовлетворяет самым высоким требованиям», — заявил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко

Оптимизация аппаратных средств и программного обеспечения позволила сделать систему БМЦ‑М сверхбыстрой: время ее реакции составляет всего 100 миллисекунд, что удовлетворяет самым высоким требованиям. Василий Бровко, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех

В Московском метрополитене межпоездной интервал один из самых коротких в мире — он составляет 90 секунд. С этим связаны повышенные требования к системам автоматики и телемеханики в столичном метро: изделия, удовлетворяющие этим требованиям, подходят практически для любых городов. Тем не менее на сегодняшний день для управления движением поездов используется устаревшая релейная техника, требующая повышенных затрат на техническое обслуживание. Переход к микропроцессорной централизации в столичном метро до недавнего времени не осуществлялся из-за отсутствия на рынке систем, способных удовлетворить все требования Московского метрополитена.